Se cayó Facebook: reportan fallas para iniciar sesión y cargar el feed

La red social Facebook presenta interrupciones en su funcionamiento desde hace aproximadamente 15 minutos, según reportan usuarios en distintas regiones del mundo.

Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 18:45 horas de ayer y afectan principalmente el inicio de sesión y la carga del feed de noticias. Muchos usuarios indicaron que la plataforma no permite acceder a sus cuentas, mientras que otros lograron ingresar pero sin poder visualizar publicaciones ni actualizar contenido.





Las fallas comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes alternativas y sitios de monitoreo de servicios digitales, donde se registró un pico de reportes en pocos minutos.