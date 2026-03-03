Se cayó Facebook: reportan fallas para iniciar sesión y cargar el feed

Facebook presenta fallas globales desde las 18:45. Usuarios no pueden iniciar sesión ni cargar el feed.
La red social Facebook presenta interrupciones en su funcionamiento desde hace aproximadamente 15 minutos, según reportan usuarios en distintas regiones del mundo.
Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 18:45 horas de ayer y afectan principalmente el inicio de sesión y la carga del feed de noticias. Muchos usuarios indicaron que la plataforma no permite acceder a sus cuentas, mientras que otros lograron ingresar pero sin poder visualizar publicaciones ni actualizar contenido.
Las fallas comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes alternativas y sitios de monitoreo de servicios digitales, donde se registró un pico de reportes en pocos minutos.
Problemas globales
Los inconvenientes no estarían limitados a una región específica, ya que se reportaron interrupciones en distintos países de América y Europa. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial detallando las causas de la caída.
Este tipo de fallas masivas suele estar vinculado a problemas en los servidores centrales o actualizaciones internas del sistema, aunque se aguarda confirmación oficial.
Mientras tanto, millones de usuarios permanecen sin acceso normal a la plataforma. Se espera que en las próximas horas la compañía informe sobre el origen del problema y el tiempo estimado para la restitución total del servicio.
COMENTARIOS