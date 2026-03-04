Principio de incendio en vehículo con garrafas generó alarma en la calle Aldo Motter

0 0 04 marzo 2026 2026-03-04T00:23:00-03:00 Editar esta nota

Principio de incendio en un vehículo con garrafas en calle Aldo Motter generó tensión. Bomberos controlaron la situación.

Un utilitario que transportaba envases de gas sufrió un foco ígneo esta tarde en la zona alta de la ciudad. La rápida intervención evitó que la situación pasara a mayores.
Momentos de tensión se vivieron este martes en la calle Aldo Motter, en la zona alta de la ciudad, cuando un vehículo que trasladaba garrafas de gas sufrió un principio de incendio.

El foco ígneo se habría originado en la propia unidad de transporte, lo que encendió la alarma inmediata entre vecinos y transeúntes debido al riesgo potencial que implica la presencia de envases con gas inflamable.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y logró controlar las llamas antes de que el fuego se propagara o afectara las garrafas transportadas. La intervención oportuna fue clave para evitar una situación de mayor gravedad.
Zona asegurada

Tras sofocar el incendio, las autoridades procedieron a asegurar el área y a realizar las actuaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro. No se informó oficialmente sobre personas lesionadas.

Se recomienda a los conductores evitar circular por la zona hasta que finalicen las tareas de limpieza y peritaje.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2471,Interes General,3328,Internacionales,170,Locales,4325,Noticias Nacionales,1453,Policiale,8,Policiales,11570,Sociedad,5193,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15225,Ultimas Noticias,13614,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Principio de incendio en vehículo con garrafas generó alarma en la calle Aldo Motter
Principio de incendio en vehículo con garrafas generó alarma en la calle Aldo Motter
Principio de incendio en un vehículo con garrafas en calle Aldo Motter generó tensión. Bomberos controlaron la situación.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmKOz_9HpbGmZ8s4aMvcabZc8IFm4cylCFeMAuU5QjqMYeI9SP8HzGb-9qjir-YPUyOsgJSZ_odfeKIKdM-_MWqHxagqv1pmHWCsX-dGo6P5bAaEmpVeXWFyfWlUtIalKabyf5mFZeUT4D1tq7Cn4jBj95AiMhvWGYvg8jRTjSimYnBSoySqg/w640-h436/incendio%20en%20aldo%20motter.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmKOz_9HpbGmZ8s4aMvcabZc8IFm4cylCFeMAuU5QjqMYeI9SP8HzGb-9qjir-YPUyOsgJSZ_odfeKIKdM-_MWqHxagqv1pmHWCsX-dGo6P5bAaEmpVeXWFyfWlUtIalKabyf5mFZeUT4D1tq7Cn4jBj95AiMhvWGYvg8jRTjSimYnBSoySqg/s72-w640-c-h436/incendio%20en%20aldo%20motter.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/principio-de-incendio-en-vehiculo-con.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/principio-de-incendio-en-vehiculo-con.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos