Principio de incendio en vehículo con garrafas generó alarma en la calle Aldo Motter

Momentos de tensión se vivieron este martes en la calle Aldo Motter, en la zona alta de la ciudad, cuando un vehículo que trasladaba garrafas de gas sufrió un principio de incendio.

El foco ígneo se habría originado en la propia unidad de transporte, lo que encendió la alarma inmediata entre vecinos y transeúntes debido al riesgo potencial que implica la presencia de envases con gas inflamable.





Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y logró controlar las llamas antes de que el fuego se propagara o afectara las garrafas transportadas. La intervención oportuna fue clave para evitar una situación de mayor gravedad.

Zona asegurada





Tras sofocar el incendio, las autoridades procedieron a asegurar el área y a realizar las actuaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro. No se informó oficialmente sobre personas lesionadas.





Se recomienda a los conductores evitar circular por la zona hasta que finalicen las tareas de limpieza y peritaje.