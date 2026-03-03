Paradoja política: Nación le anticipó a Tierra del Fuego $20.000 millones de coparticipación

Un esquema de auxilio mensual





La operatoria replica el mecanismo aplicado en enero y febrero: los fondos deben reintegrarse dentro del mismo mes en que son acreditados, junto con intereses calculados según la tasa TAMAR en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, que actualmente ronda el 32% nominal anual.





La devolución del capital se realiza mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables, en forma diaria y según el cronograma que determine la Secretaría de Hacienda, en función de la capacidad de repago provincial. Cada anticipo representa aproximadamente el 30% de los fondos mensuales que Tierra del Fuego percibe por coparticipación federal.





Caída de ingresos y tensión de caja





Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la necesidad de recurrir a estos anticipos obedece a la caída de las transferencias automáticas, la merma en la recaudación tributaria local y la concentración de obligaciones financieras en los primeros días de cada mes.





El primer adelanto fue gestionado a fines de diciembre de 2025 y acreditado en enero. En febrero se firmó un segundo convenio por igual monto, y el 18 de ese mes quedó formalizado el acuerdo correspondiente a marzo.





Dependencia financiera creciente





El dato político no es menor: en apenas tres meses, la administración fueguina necesitó asistencia nacional por 60 mil millones de pesos para sostener su flujo de caja.





En términos prácticos, la Provincia depende de anticipos otorgados por el Ministerio de Economía de la Nación para cubrir obligaciones corrientes. Un esquema que, aunque legal, expone una fragilidad estructural en las cuentas públicas.





En medio del ajuste nacional y de la fuerte retracción económica, el interrogante es inevitable: ¿se trata de una herramienta coyuntural o de una señal de crisis fiscal más profunda?