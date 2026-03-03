MELELLA tiene tiempo hasta mayo para convocar para la reforma de la constitución fueguina

Greve confirmó que habrá elección de convencionales este año y que Melella tiene plazo hasta mayo para convocar.

Reforma Constitucional en Tierra del Fuego: “Habrá elección de convencionales este año”, afirmó Greve
El legislador provincial Federico Greve confirmó que en 2026 habrá elección de convencionales constituyentes y remarcó que el gobernador tiene plazo hasta mayo para realizar la convocatoria formal.

El legislador provincial Federico Greve aseguró que este año se realizará la elección de convencionales constituyentes en Tierra del Fuego, en el marco del proceso de reforma de la Constitución provincial ya aprobado por ley.

“Este año va a haber elección a convencional constituyente, por supuesto. Lo que resta hacer es llamar a la elección. Así que la realidad es que va a haber porque tiene que ver con algo que votamos. Yo lo voté como Ley, y estoy totalmente de acuerdo”, afirmó en declaraciones radiales.

Greve señaló que el gobernador Gustavo Melella tiene plazo hasta el mes de mayo para efectuar la convocatoria formal. “Depende del llamado del gobernador, y tiene tiempo hasta mayo para hacerlo”, sostuvo.

Modificar 60 artículos

El legislador adelantó que impulsará una reforma profunda del texto constitucional y aseguró que trabajará para modificar 60 de los 205 artículos vigentes.

“Voy a hacer el esfuerzo para que esto se pueda dar. Lo cierto es que los fueguinos tenemos que discutir lo importante. No podemos seguir discutiendo el gasto público, el Consejo de la Magistratura que tenemos, ni las reelecciones indefinidas de los legisladores”, expresó.

En esa línea, planteó que el debate debe proyectarse hacia el futuro institucional de la provincia: “Hay un montón de temas que la gente tiene que entender que son importantes y que van a servir para la Tierra del Fuego del futuro de 20 o 30 años. Para eso estamos en la política, no hay que tener miedo de ir a elecciones”.
Un año clave para la reforma

De concretarse el llamado antes de mayo, el cronograma electoral debería activarse en los meses siguientes, configurando un año político intenso en la provincia, con la discusión constitucional como eje central del debate público.

La eventual reforma abrirá una discusión estructural sobre el funcionamiento institucional, los órganos de control y el sistema político fueguino.

