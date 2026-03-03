MELELLA tiene tiempo hasta mayo para convocar para la reforma de la constitución fueguina

Modificar 60 artículos





El legislador adelantó que impulsará una reforma profunda del texto constitucional y aseguró que trabajará para modificar 60 de los 205 artículos vigentes.





“Voy a hacer el esfuerzo para que esto se pueda dar. Lo cierto es que los fueguinos tenemos que discutir lo importante. No podemos seguir discutiendo el gasto público, el Consejo de la Magistratura que tenemos, ni las reelecciones indefinidas de los legisladores”, expresó.





En esa línea, planteó que el debate debe proyectarse hacia el futuro institucional de la provincia: “Hay un montón de temas que la gente tiene que entender que son importantes y que van a servir para la Tierra del Fuego del futuro de 20 o 30 años. Para eso estamos en la política, no hay que tener miedo de ir a elecciones”.

Un año clave para la reforma





De concretarse el llamado antes de mayo, el cronograma electoral debería activarse en los meses siguientes, configurando un año político intenso en la provincia, con la discusión constitucional como eje central del debate público.





La eventual reforma abrirá una discusión estructural sobre el funcionamiento institucional, los órganos de control y el sistema político fueguino.