Lo mandas a espiar y se apoyan en el timbre. Dejan un contenedor en plena senda peatonal y bloquean rampa para personas movilidad reducida.

0 0 03 marzo 2026 2026-03-03T09:45:00-03:00 Editar esta nota

Una escena insólita y preocupante se registró en la intersección de Rivadavia y San Martín, donde un contenedor fue instalado directamente s...

Un contenedor fue colocado sobre la senda peatonal en la esquina de Rivadavia y San Martín, obstruyendo una rampa para sillas de ruedas. La situación generó indignación entre vecinos.
Una escena insólita y preocupante se registró en la intersección de Rivadavia y San Martín, donde un contenedor fue instalado directamente sobre la senda peatonal, bloqueando además el acceso a una rampa destinada a personas con movilidad reducida.

La colocación del recipiente no solo impide el cruce seguro de peatones, sino que vulnera normas básicas de accesibilidad urbana al obstaculizar un espacio clave para quienes utilizan silla de ruedas, cochecitos de bebé o presentan dificultades motrices. Se tiran la bola entre agrotecnica fueguina, municipalidad y gobierno provincial, quien se hace cargo, nadie. 

Vecinos de la zona señalaron que el contenedor quedó ubicado “en cualquier lado”, sin señalización preventiva ni medidas de seguridad, obligando a las personas a descender a la calzada para poder continuar su trayecto, con el consiguiente riesgo vial.

Accesibilidad comprometida

La rampa bloqueada forma parte de la infraestructura urbana diseñada para garantizar igualdad de acceso y circulación. Su obstrucción no es un detalle menor: constituye una barrera física directa que contradice los principios de inclusión y accesibilidad establecidos en la normativa vigente.

Además, la ubicación sobre la senda peatonal elimina un punto seguro de cruce, afectando especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Falta de control o improvisación?

La situación vuelve a poner en debate los criterios de control sobre la instalación de contenedores y la planificación del espacio público. La falta de supervisión y de señalización adecuada transforma una herramienta de gestión de residuos en un obstáculo urbano.

Vecinos reclaman una reubicación inmediata y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2470,Interes General,3328,Internacionales,170,Locales,4321,Noticias Nacionales,1452,Policiale,8,Policiales,11569,Sociedad,5193,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15219,Ultimas Noticias,13608,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Lo mandas a espiar y se apoyan en el timbre. Dejan un contenedor en plena senda peatonal y bloquean rampa para personas movilidad reducida.
Lo mandas a espiar y se apoyan en el timbre. Dejan un contenedor en plena senda peatonal y bloquean rampa para personas movilidad reducida.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj1FBMi_qys9mbrK08CwIxJFyuBnSJspfCKRshU0ose79KfKc_VqGWCCo2cmm8Vmjk5rzQhY3BbIsJ6egwzeERs-WzGnqftTSJGM-5QaBy1NlmDldKFj2bMv37PCFiEvHCHCNCjPCxvHAna2zuU0ugDKTnb48GrjcedOk2r4ftLFBLU_C8L6Ey/w640-h384/instalaron%20contenedor%20tapando%20senda%20peatonal%20y%20acceso%20a%20silla%20de%20rueda.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj1FBMi_qys9mbrK08CwIxJFyuBnSJspfCKRshU0ose79KfKc_VqGWCCo2cmm8Vmjk5rzQhY3BbIsJ6egwzeERs-WzGnqftTSJGM-5QaBy1NlmDldKFj2bMv37PCFiEvHCHCNCjPCxvHAna2zuU0ugDKTnb48GrjcedOk2r4ftLFBLU_C8L6Ey/s72-w640-c-h384/instalaron%20contenedor%20tapando%20senda%20peatonal%20y%20acceso%20a%20silla%20de%20rueda.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/lo-mandas-espiar-y-se-apoyan-en-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/lo-mandas-espiar-y-se-apoyan-en-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos