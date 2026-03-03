Lo mandas a espiar y se apoyan en el timbre. Dejan un contenedor en plena senda peatonal y bloquean rampa para personas movilidad reducida.

Accesibilidad comprometida





La rampa bloqueada forma parte de la infraestructura urbana diseñada para garantizar igualdad de acceso y circulación. Su obstrucción no es un detalle menor: constituye una barrera física directa que contradice los principios de inclusión y accesibilidad establecidos en la normativa vigente.





Además, la ubicación sobre la senda peatonal elimina un punto seguro de cruce, afectando especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad.





¿Falta de control o improvisación?





La situación vuelve a poner en debate los criterios de control sobre la instalación de contenedores y la planificación del espacio público. La falta de supervisión y de señalización adecuada transforma una herramienta de gestión de residuos en un obstáculo urbano.





Vecinos reclaman una reubicación inmediata y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares.