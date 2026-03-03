Lo mandas a espiar y se apoyan en el timbre. Dejan un contenedor en plena senda peatonal y bloquean rampa para personas movilidad reducida.

Una escena insólita y preocupante se registró en la intersección de Rivadavia y San Martín, donde un contenedor fue instalado directamente s...
Una escena insólita y preocupante se registró en la intersección de Rivadavia y San Martín, donde un contenedor fue instalado directamente sobre la senda peatonal, bloqueando además el acceso a una rampa destinada a personas con movilidad reducida.
La colocación del recipiente no solo impide el cruce seguro de peatones, sino que vulnera normas básicas de accesibilidad urbana al obstaculizar un espacio clave para quienes utilizan silla de ruedas, cochecitos de bebé o presentan dificultades motrices. Se tiran la bola entre agrotecnica fueguina, municipalidad y gobierno provincial, quien se hace cargo, nadie.
Vecinos de la zona señalaron que el contenedor quedó ubicado “en cualquier lado”, sin señalización preventiva ni medidas de seguridad, obligando a las personas a descender a la calzada para poder continuar su trayecto, con el consiguiente riesgo vial.
Accesibilidad comprometida
La rampa bloqueada forma parte de la infraestructura urbana diseñada para garantizar igualdad de acceso y circulación. Su obstrucción no es un detalle menor: constituye una barrera física directa que contradice los principios de inclusión y accesibilidad establecidos en la normativa vigente.
Además, la ubicación sobre la senda peatonal elimina un punto seguro de cruce, afectando especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad.
¿Falta de control o improvisación?
La situación vuelve a poner en debate los criterios de control sobre la instalación de contenedores y la planificación del espacio público. La falta de supervisión y de señalización adecuada transforma una herramienta de gestión de residuos en un obstáculo urbano.
Vecinos reclaman una reubicación inmediata y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares.
