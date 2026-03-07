Hallaron sin vida a un hombre de 54 años en una casilla rodante de Ushuaia

Hallaron sin vida a un hombre de 54 años en una casilla rodante de Ushuaia. La Policía informó que la muerte habría sido por paro cardiorrespiratorio.

El hombre fue encontrado este Viernes por la tarde en una casilla ubicada sobre la calle Damiana Fique. Según informó la Policía, la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y no presentaba signos de violencia.
USHUAIA.– Un hombre de 54 años fue hallado sin vida en el interior de una casilla rodante ubicada en la calle Damiana Fique de la ciudad de Ushuaia, según informó la Policía Provincial.

El fallecido fue identificado como Carlos Javier Sancho. De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo alrededor de las 18:00 horas del jueves 6 de marzo, cuando personal policial fue alertado sobre la situación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales dentro de la casilla rodante. Tras las primeras actuaciones, se indicó que la causa del fallecimiento sería un paro cardiorrespiratorio, sin que se detectaran signos de violencia en el cuerpo.

En el hecho tomó intervención el Juzgado de Instrucción en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. La investigación continúa en curso mientras se completan los procedimientos de rigor.

