Fuerte choque bajo la lluvia en la esquina de Estrada y Alberdi

02 marzo 2026

Accidente en Estrada y Alberdi bajo intensa lluvia marcó el inicio de la semana en Río Grande.

El primer accidente de tránsito de la semana en Río Grande ocurrió en medio de una intensa lluvia. El siniestro se registró en la intersección de Estrada y Alberdi.
La semana comenzó con un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande, en un contexto de intensas precipitaciones que complicaron la circulación vehicular desde las primeras horas del día.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Estrada y Alberdi, donde —por causas que se intentan establecer— colisionaron al menos dos vehículos.

Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras que se evaluaba la situación de los conductores involucrados.

Las condiciones climáticas adversas, con calzada mojada y visibilidad reducida, habrían sido un factor determinante en el hecho, aunque la mecánica del choque será establecida a través de las pericias.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado hasta la remoción de los rodados.

Fuerte choque bajo la lluvia en la esquina de Estrada y Alberdi
Fuerte choque bajo la lluvia en la esquina de Estrada y Alberdi
Accidente en Estrada y Alberdi bajo intensa lluvia marcó el inicio de la semana en Río Grande.
