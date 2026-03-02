Fuerte choque bajo la lluvia en la esquina de Estrada y Alberdi

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Estrada y Alberdi, donde —por causas que se intentan establecer— colisionaron al menos dos vehículos.





Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras que se evaluaba la situación de los conductores involucrados.





Las condiciones climáticas adversas, con calzada mojada y visibilidad reducida, habrían sido un factor determinante en el hecho, aunque la mecánica del choque será establecida a través de las pericias.





El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado hasta la remoción de los rodados.