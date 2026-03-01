El SUTEF convoca a paro y movilización contra la reforma laboral

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una doble jornada de protesta en Tierra del Fuego, en rechazo a la reciente reforma laboral aprobada a nivel nacional y en reclamo de mejoras en las condiciones salariales y laborales del sector.

La docencia fueguina se declaró en estado de movilización permanente y anunció un plan de lucha que coincidirá con el inicio del calendario político y escolar del mes de marzo.





Desde el gremio calificaron la reforma como “regresiva” y advirtieron que las modificaciones en materia de indemnizaciones, aportes sindicales y flexibilización laboral impactarán de manera directa e indirecta sobre los trabajadores estatales.



