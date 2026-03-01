El SUTEF convoca a paro y movilización contra la reforma laboral

El SUTEF convocó a paro total y movilización en Tierra del Fuego contra la reforma laboral.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una doble jornada de protesta en Tierra del Fuego, en rechazo a la reciente reforma laboral aprobada a nivel nacional y en reclamo de mejoras en las condiciones salariales y laborales del sector.
La docencia fueguina se declaró en estado de movilización permanente y anunció un plan de lucha que coincidirá con el inicio del calendario político y escolar del mes de marzo.
Desde el gremio calificaron la reforma como “regresiva” y advirtieron que las modificaciones en materia de indemnizaciones, aportes sindicales y flexibilización laboral impactarán de manera directa e indirecta sobre los trabajadores estatales.
Domingo 1° de marzo: movilización en la Legislatura
La primera acción se llevará adelante este domingo durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial.
Lugar: Yaganes 683, Ushuaia (frente al recinto de sesiones). Hora: 09:30
El sindicato convocó a los docentes a asistir con banderas de sus instituciones e instrumentos para “visibilizar el reclamo” ante las autoridades provinciales y los legisladores al momento de iniciar el año parlamentario.
La intención es que el conflicto educativo y el rechazo a la reforma laboral sean parte central del escenario político desde el primer día de sesiones.
Lunes 2 de marzo: paro total y movilización provincial
La segunda etapa del plan de lucha contempla un paro total de actividades con movilizaciones en toda la provincia.
La medida de fuerza implicará la suspensión de clases y actividades escolares, en lo que el gremio definió como una respuesta contundente frente a lo que consideran un avance sobre derechos laborales históricos.
Contexto del conflicto
El anuncio se da en un escenario de tensión creciente entre el sector docente y el Gobierno provincial, atravesado por reclamos salariales y cuestionamientos a la oferta oficial en paritarias.
Desde el sindicato sostienen que cualquier reforma laboral que flexibilice condiciones en el ámbito privado terminará impactando en el empleo público y en la negociación colectiva.
El conflicto promete marcar el inicio del ciclo lectivo y del año legislativo en Tierra del Fuego, en un clima de fuerte confrontación entre el Ejecutivo y el sector educativo.
