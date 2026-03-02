Arrancó el mes con un nuevo aumento en combustibles en Tierra del Fuego

YPF aumentó 4,75% los combustibles en Tierra del Fuego y anticipan nuevas subas por impuestos y crudo.

La petrolera estatal YPF volvió a ajustar los precios de los combustibles en Tierra del Fuego y desde principios de febrero rige un incremento promedio del 4,75% en naftas y gasoil.

El mayor impacto se registró en la Nafta Súper, que aumentó un 5,4%, seguida por el 4,7% del Ultra Diesel, el 4,6% de Infinia Diesel y el 4,3% de la Nafta Infinia.

Nuevos precios en surtidor

Con la actualización aplicada, los valores vigentes son:
  • Nafta Súper: $1.379 por litro
  • Nafta Infinia: $1.576 por litro
  • Ultra Diesel: $1.585 por litro
  • Infinia Diesel: $1.756 por litro
La suba consolida una política de incrementos periódicos que impacta directamente en el costo del transporte, la logística y los precios finales de bienes y servicios en la provincia.

Impacto impositivo: se viene otro ajuste

Los precios podrían volver a modificarse en los próximos días tras la autorización del Gobierno Nacional, que mediante el decreto 116/26 habilitó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

En el caso de las naftas, la actualización representa un aumento de $18,45 por litro (17,385 por ICL y 1,064 por IDC).
Para el gasoil, el ajuste impositivo será de $9,755 por litro (8,059 de ICL y 1,696 por IDC).

Este componente fiscal se suma al incremento ya aplicado por la petrolera, por lo que el precio en surtidor podría volver a escalar en el corto plazo.

Factor internacional: tensión en el mercado del crudo

A la carga impositiva interna se suma el contexto internacional. El conflicto desatado en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán generó una reacción inmediata en el mercado energético.

El precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 10%, presionando sobre los costos de refinación y comercialización a nivel global.

En un mercado parcialmente desregulado, la combinación de actualización impositiva y encarecimiento del crudo anticipa un escenario de volatilidad para los combustibles durante marzo.

Impacto en la economía local

En Tierra del Fuego, donde el transporte terrestre resulta clave para el abastecimiento, cada aumento en combustibles repercute de manera directa en la estructura de costos del comercio y la industria.

La nueva suba se da en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, lo que profundiza la presión sobre consumidores y sectores productivos.

