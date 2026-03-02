Arrancó el mes con un nuevo aumento en combustibles en Tierra del Fuego

Impacto impositivo: se viene otro ajuste





Los precios podrían volver a modificarse en los próximos días tras la autorización del Gobierno Nacional, que mediante el decreto 116/26 habilitó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).





En el caso de las naftas, la actualización representa un aumento de $18,45 por litro (17,385 por ICL y 1,064 por IDC).

Para el gasoil, el ajuste impositivo será de $9,755 por litro (8,059 de ICL y 1,696 por IDC).





Este componente fiscal se suma al incremento ya aplicado por la petrolera, por lo que el precio en surtidor podría volver a escalar en el corto plazo.



