Absuelven por falta de pruebas a un hombre acusado de abuso sexual en Ushuaia

Pedido de condena y planteo defensivo





En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 7 años de prisión. En representación de la acusación intervino la fiscal de Género, María Guadalupe Martire.





Por su parte, la defensa —ejercida por un Defensor Público— requirió la absolución, argumentando que no existían elementos de prueba suficientes para tener por acreditada ni la materialidad de los hechos ni la responsabilidad penal del acusado.





El fallo fue dictado por el tribunal presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla, con las vocalías de los magistrados Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía.