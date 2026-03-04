Absuelven por falta de pruebas a un hombre acusado de abuso sexual en Ushuaia

Absuelven en Ushuaia a un hombre acusado de abuso sexual por falta de pruebas. Fiscalía había pedido 7 años.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia absolvió ayer a un hombre de 36 años que había llegado a debate oral acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal. La decisión fue adoptada por el beneficio de la duda, ante la insuficiencia probatoria para acreditar los hechos imputados.
De acuerdo con la acusación formulada al momento de elevar la causa a juicio, el imputado habría abusado de su ex pareja en reiteradas oportunidades entre junio y diciembre de 2020. Sin embargo, durante la etapa de instrucción no se logró precisar la cantidad exacta de episodios denunciados ni establecer fechas concretas de ocurrencia.
Pedido de condena y planteo defensivo
En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 7 años de prisión. En representación de la acusación intervino la fiscal de Género, María Guadalupe Martire.
Por su parte, la defensa —ejercida por un Defensor Público— requirió la absolución, argumentando que no existían elementos de prueba suficientes para tener por acreditada ni la materialidad de los hechos ni la responsabilidad penal del acusado.
El fallo fue dictado por el tribunal presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla, con las vocalías de los magistrados Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía.
Fundamentos pendientes
Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 10 de marzo a las 19:00 horas, instancia en la que se detallarán los argumentos jurídicos que sustentaron la absolución por aplicación del principio “in dubio pro reo”.
