Voraz incendio destruyó una vivienda y dañó otra en Ushuaia

Incendio en Arturo Coronado al 300 destruyó una vivienda y dañó otra en Ushuaia. No hubo heridos. Intervinieron Bomberos.

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía en Arturo Coronado al 300. La casa afectada fue consumida por completo por el fuego y una vivienda lindera sufrió daños por la radiación térmica. No hubo heridos.
Un importante incendio estructural se registró este miércoles 18 de febrero al mediodía en una vivienda ubicada en Arturo Coronado al 300, en Ushuaia, que resultó totalmente destruida por las llamas. Una casa contigua también sufrió daños como consecuencia de la intensa radiación térmica.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Ushuaia constataron que el inmueble se encontraba completamente tomado por el fuego. Según se informó, el propietario, su esposa y sus tres hijos no estaban en la vivienda al momento del hecho, ya que se dirigían al Hospital Regional Ushuaia, lo que evitó consecuencias personales de mayor gravedad.

Riesgo extremo por presencia de gas

Durante las primeras tareas de intervención, el personal detectó en el ingreso de la propiedad cinco tubos de gas, además de una garrafa ubicada en la cocina, lo que representaba un alto riesgo de explosión.

La puerta del domicilio se encontraba entreabierta, situación que incrementaba la peligrosidad del escenario. De inmediato, los bomberos procedieron a retirar los tubos y la garrafa para neutralizar el riesgo y poder avanzar con el operativo de extinción.

Operativo en tres frentes

Para combatir el incendio se desplegó un esquema de trabajo simultáneo:
  1. Dos líneas de agua destinadas a proteger las viviendas linderas.
  2. Una tercera línea para el ataque directo del foco ígneo en el interior.
  3. Uso de equipos de respiración autónoma, debido a la densa concentración de humo.
Una vez controladas las llamas, se realizaron tareas de ventilación forzada, remoción de escombros y enfriamiento de estructuras para descartar la presencia de focos ocultos.

En uno de los sectores se detectó inestabilidad estructural en el techo, por lo que los trabajos continuaron desde el exterior para preservar la integridad del personal interviniente.

Daños en vivienda lindera

La propiedad contigua sufrió daños por efecto del calor y la radiación térmica, aunque la rápida intervención permitió evitar la propagación del incendio. Las pericias correspondientes determinarán ahora el origen del siniestro.

