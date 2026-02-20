Voraz incendio destruyó una vivienda y dañó otra en Ushuaia

Riesgo extremo por presencia de gas





Durante las primeras tareas de intervención, el personal detectó en el ingreso de la propiedad cinco tubos de gas, además de una garrafa ubicada en la cocina, lo que representaba un alto riesgo de explosión.





La puerta del domicilio se encontraba entreabierta, situación que incrementaba la peligrosidad del escenario. De inmediato, los bomberos procedieron a retirar los tubos y la garrafa para neutralizar el riesgo y poder avanzar con el operativo de extinción.



