Violento vuelco en la Ruta 3: dos personas sufrieron heridas gravísimas

Un violento despiste seguido de vuelco se registró este jueves por la tarde en la salida sur de Río Grande, sobre la Ruta Nacional Nº 3, en inmediaciones del mayorista Diarco y del predio de Apymema. El siniestro vial dejó como saldo dos personas con heridas de extrema gravedad, que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:35, cuando un Chevrolet Onix que circulaba en sentido sur perdió el control por motivos que aún son materia de investigación, volcó violentamente y terminó fuera de la calzada.





Como consecuencia del impacto, el conductor Carlos Billena, de 21 años, sufrió una gravísima lesión en el lado derecho de la cabeza, con la oreja prácticamente desprendida y una importante pérdida de tejido, producto de la violencia del vuelco.





Por su parte, la acompañante Soledad Mansilla, de 34 años, presenta una fractura de maxilar izquierdo, además de múltiples traumatismos faciales, lo que motivó su inmediato ingreso a quirófano.





Ambos heridos fueron asistidos en el lugar por personal policial y de emergencias médicas, que montó un cordón sanitario para garantizar un traslado rápido y seguro al Hospital Regional Río Grande, donde permanecen internados y bajo estricta observación médica, tras ser sometidos a intervenciones quirúrgicas complejas.





Desde los equipos de emergencia calificaron el siniestro como de altísima violencia, mientras que peritos accidentológicos continúan trabajando para determinar las causas del despiste y posterior vuelco.





En tanto, se aguarda un nuevo parte médico oficial en las próximas horas. Las autoridades reiteraron el pedido de máxima precaución al circular, especialmente en los accesos a la ciudad y en horarios de alto tránsito.