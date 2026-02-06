Ushuaia sin recolección de voluminosos: vecinos denuncian incumplimientos y falta total de respuesta municipal.

Vecinos de la zona de Akainik reclaman que la Municipalidad no cumple con el cronograma de recolección de residuos voluminosos y tampoco responde los reclamos.El servicio de recolección de residuos voluminosos volvió a quedar en el centro de las críticas en Ushuaia, luego de que vecinos de la zona de Akainik denunciaran el incumplimiento del cronograma oficial informado por la Municipalidad y la falta absoluta de respuestas ante los reclamos.

Según manifestaron, la página oficial del Municipio indica día y horario específicos para la recolección de este tipo de residuos. Sin embargo, el servicio no se realizó y, incluso un día después, los elementos voluminosos continúan acumulados en la vía pública.





“El problema no es solo que no pasan a retirar los residuos, sino que nadie responde”, señalaron vecinos indignados. Los reclamos realizados a través del WhatsApp de Atención al Vecino y Medio Ambiente, no obtuvieron respuesta alguna, lo que generó mayor malestar y sensación de abandono. No hacen ni lo más fácil, responder un mensaje.





La acumulación de residuos voluminosos no solo afecta la imagen del barrio, sino que también representa un riesgo sanitario y ambiental, especialmente cuando el propio Municipio promueve un sistema de recolección que luego no cumple.





La falta de comunicación oficial agrava la situación. La ausencia de respuestas, explicaciones o alternativas deja a los vecinos sin herramientas para resolver un problema que no generaron y que debería ser atendido por el Estado municipal.





En este contexto, vuelve a surgir una pregunta que se repite cada vez que fallan los servicios básicos: ¿A quién le van a echar la culpa ahora?

¿Saldrá nuevamente el funcionario Sebastián Iriarte a responsabilizar a terceros por una situación que evidencia falta de gestión, control y compromiso con los vecinos? Lo más curioso es que desde ayer están sin contestar, es decir, tuvieron el día de ayer y hoy para dar respuesta. ¿Estarán viendo que responder?





Mientras tanto, los residuos siguen en la calle, los reclamos sin respuesta y el malestar crece en una ciudad donde los servicios esenciales parecen funcionar solo en los anuncios, pero no en la realidad cotidiana.