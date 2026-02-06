Ushuaia sin recolección de voluminosos: vecinos denuncian incumplimientos y falta total de respuesta municipal.

Vecinos reclaman respuestas concretas y el cumplimiento efectivo del cronograma de recolección informado por la Municipalidad.

Vecinos de la zona de Akainik reclaman que la Municipalidad no cumple con el cronograma de recolección de residuos voluminosos y tampoco responde los reclamos.El servicio de recolección de residuos voluminosos volvió a quedar en el centro de las críticas en Ushuaia, luego de que vecinos de la zona de Akainik denunciaran el incumplimiento del cronograma oficial informado por la Municipalidad y la falta absoluta de respuestas ante los reclamos.
Vecinos de la zona de Akainik reclaman que la Municipalidad no cumple con el cronograma de recolección de residuos voluminosos y tampoco responde los reclamos.El servicio de recolección de residuos voluminosos volvió a quedar en el centro de las críticas en Ushuaia, luego de que vecinos de la zona de Akainik denunciaran el incumplimiento del cronograma oficial informado por la Municipalidad y la falta absoluta de respuestas ante los reclamos.

Según manifestaron, la página oficial del Municipio indica día y horario específicos para la recolección de este tipo de residuos. Sin embargo, el servicio no se realizó y, incluso un día después, los elementos voluminosos continúan acumulados en la vía pública.

“El problema no es solo que no pasan a retirar los residuos, sino que nadie responde”, señalaron vecinos indignados. Los reclamos realizados a través del WhatsApp de Atención al Vecino y Medio Ambiente, no obtuvieron respuesta alguna, lo que generó mayor malestar y sensación de abandono. No hacen ni lo más fácil, responder un mensaje. 

La acumulación de residuos voluminosos no solo afecta la imagen del barrio, sino que también representa un riesgo sanitario y ambiental, especialmente cuando el propio Municipio promueve un sistema de recolección que luego no cumple.

La falta de comunicación oficial agrava la situación. La ausencia de respuestas, explicaciones o alternativas deja a los vecinos sin herramientas para resolver un problema que no generaron y que debería ser atendido por el Estado municipal.

municipalidad no responde a los mensaje de vecinos por la recolección de voluminosos

En este contexto, vuelve a surgir una pregunta que se repite cada vez que fallan los servicios básicos: ¿A quién le van a echar la culpa ahora?
¿Saldrá nuevamente el funcionario Sebastián Iriarte a responsabilizar a terceros por una situación que evidencia falta de gestión, control y compromiso con los vecinos? Lo más curioso es que desde ayer están sin contestar, es decir, tuvieron el día de ayer y hoy para dar respuesta. ¿Estarán viendo que responder?

Mientras tanto, los residuos siguen en la calle, los reclamos sin respuesta y el malestar crece en una ciudad donde los servicios esenciales parecen funcionar solo en los anuncios, pero no en la realidad cotidiana.

  1. Anónimofebrero 06, 2026

    tierra de negros camioneros y municipales, qué se puede esperar.

    1. Anónimofebrero 06, 2026

      Saben que en dos años se van esto recién empeza...

  2. Anónimofebrero 06, 2026

    Lo bueno seria saber quien fue el enfermo que tiro ese colchón ahí , castrarlo para que no deje monitos con malas costumbres .

    1. Anónimofebrero 06, 2026

      Tarde, los simios ya tienen cargos políticos y hasta manejan sindicatos.

    2. Anónimofebrero 06, 2026

      Algún mandril peroncho. Seguro

  3. Anónimofebrero 06, 2026

    Por el ecológico tampoco pasan. Por lo menos no por todas las calles

  4. Anónimofebrero 06, 2026

    En el barrio río Pipo después de la casa de la ministra jodurcha no pasa ni basureros ni boluminosos ….nada los CAMIONEGROS

  5. Anónimofebrero 06, 2026

    Peronismo = desastre
    Solo saben robarle al estado.

  6. Anónimofebrero 06, 2026

    Eliminen agrotecnica q eso no es privado eso es un curro.todo eso es comprado con lo de la muni.una mentira encima lo tiene camionero q privado puede ser?.

  7. Anónimofebrero 06, 2026

    EN EL BARRIO MIRADOR FERNÁNDEZ PASANTRES VECES POR SEMANA, LA D.P.E LES PONE ALUMBRADO PÚBLICO CADA 30 MTS , EN LA CALLE TEODORO MENDOZA DEL 100 AL 400 SOLO HAY UNA LUMINARIA, ESTOY HARTO DE TANTA DISCRIMINACIÓN

  8. Anónimofebrero 06, 2026

    EN EL BARRIO MIRADOR FERNÁNDEZ PASANTRES VECES POR SEMANA, LA D.P.E LES PONE ALUMBRADO PÚBLICO CADA 30 MTS , EN LA CALLE TEODORO MENDOZA DEL 100 AL 400 SOLO HAY UNA LUMINARIA, ESTOY HARTO DE TANTA DISCRIMINACIÓN

  9. Anónimofebrero 06, 2026

    En Gómez al 600 tampoco hace más de un mes el pasto y voluminosos en mi vereda
    Ahora me atrase un mes en el impuesto inmobiliario y me llegó la citación
    Voy a la muni a ponerlo el impuesto por débito y no anda el sistema
    Es joda
    Para cobrar si

  10. Anónimofebrero 06, 2026

    QUE PEDO SE LE TRANCO A CAMIONEROS AHORA , QUE QUIEREN LOS PIOJOSOS ESOS AHORA

  11. Anónimofebrero 06, 2026

    Jaja eran seguro que lo iban a denunciar.por andorra no pasan ni de casualidad

