Ushuaia: dictarán un taller canino gratuito para promover la tenencia responsable

Ushuaia: este sábado habrá un taller canino gratuito para tutores, con herramientas para mejorar la convivencia y promover la tenencia responsable.

La actividad se realizará el sábado 7 de febrero en Petba Buenos Amigos y estará destinada a vecinos que quieran mejorar la convivencia y el vínculo con sus perros.
Este sábado 7 de febrero, a partir de las 18 horas, se llevará adelante en la ciudad de Ushuaia un taller canino gratuito destinado a tutores, organizado por la empresa Petba Buenos Amigos, en el marco de su compromiso con la comunidad y el bienestar animal.

El encuentro, titulado “Mi amigo es perro: habla y siente”, está pensado como una jornada abierta para todos los vecinos interesados en comprender mejor el comportamiento de sus perros y fortalecer el vínculo cotidiano con sus mascotas.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de Petba Buenos Amigos, ubicadas en Magallanes 292, y abordará temáticas clave como las emociones caninas, la comunicación entre perros y personas, el juego y el uso de juguetes, sus beneficios y posibles consecuencias, además de brindar herramientas prácticas para resolver problemáticas frecuentes en la convivencia diaria.

El taller será libre y gratuito, y está orientado tanto a personas que enfrentan dificultades con sus perros como a quienes simplemente buscan informarse y mejorar la relación con sus animales. Durante la jornada también se realizarán sorteos entre los asistentes.

La disertación estará a cargo de Mariano Acuña, educador y adiestrador canino del Grupo Alfa K-Nine Dog Training, quien compartirá conocimientos basados en la educación canina responsable y el respeto por el bienestar animal.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca “aportar un granito de arena al conocimiento”, entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para fomentar la tenencia responsable y mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas en la ciudad.

Para quienes deseen obtener más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 2901-582163.

  Anónimofebrero 03, 2026

    Suerte con eso, la gente se cree que vive en esos pueblos del norte con perros sueltos por todos lados.

  Anónimofebrero 03, 2026

    cuanto cobra esa empresa? , nada es gratis aca... todavia estoy esperando las charlas de thelma fardin, que cobro una tonelada de guita y no hizo nada ni nadie rindio cuentas...

  Anónimofebrero 03, 2026

    Tengo vecinos k, hace dos años lloran todo el día, puedo anotarme?

  Anónimofebrero 03, 2026

    Otro curro para vender alimento para perros. Mejor solución: perro suelto, multa al dueño.

  Anónimofebrero 03, 2026

    Anótate pelela y el Icardi ushuaiense así entienden mejor a sus gestiónes políticas que son altos perros 🐶

