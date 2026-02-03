Ushuaia: dictarán un taller canino gratuito para promover la tenencia responsable

Este sábado 7 de febrero, a partir de las 18 horas, se llevará adelante en la ciudad de Ushuaia un taller canino gratuito destinado a tutores, organizado por la empresa Petba Buenos Amigos, en el marco de su compromiso con la comunidad y el bienestar animal.

El encuentro, titulado “Mi amigo es perro: habla y siente”, está pensado como una jornada abierta para todos los vecinos interesados en comprender mejor el comportamiento de sus perros y fortalecer el vínculo cotidiano con sus mascotas.





La actividad se desarrollará en las instalaciones de Petba Buenos Amigos, ubicadas en Magallanes 292, y abordará temáticas clave como las emociones caninas, la comunicación entre perros y personas, el juego y el uso de juguetes, sus beneficios y posibles consecuencias, además de brindar herramientas prácticas para resolver problemáticas frecuentes en la convivencia diaria.





El taller será libre y gratuito, y está orientado tanto a personas que enfrentan dificultades con sus perros como a quienes simplemente buscan informarse y mejorar la relación con sus animales. Durante la jornada también se realizarán sorteos entre los asistentes.





La disertación estará a cargo de Mariano Acuña, educador y adiestrador canino del Grupo Alfa K-Nine Dog Training, quien compartirá conocimientos basados en la educación canina responsable y el respeto por el bienestar animal.





Desde la organización destacaron que la iniciativa busca “aportar un granito de arena al conocimiento”, entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para fomentar la tenencia responsable y mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas en la ciudad.





Para quienes deseen obtener más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 2901-582163.