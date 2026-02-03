Sindicatos convocan hoy a concentración frente al Puerto de Ushuaia

Más de 50 organizaciones sindicales, sociales y civiles de Tierra del Fuego AeIAS convocaron a una concentración frente al Puerto de Ushuaia para hoy, martes 3 de febrero, en defensa de la soberanía provincial y de los puestos de trabajo afectados por la intervención del puerto.

El anuncio fue realizado este lunes al mediodía durante una conferencia de prensa frente a las instalaciones portuarias, donde referentes gremiales detallaron los alcances de la jornada de protesta, que se desarrollará desde las 12 horas frente a las oficinas de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).





Durante el encuentro con los medios, el secretario general del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, explicó que la convocatoria responde a lo resuelto la semana pasada en Tolhuin por las organizaciones participantes.





“Estamos anunciando una concentración que tiene que ver con el respaldo total a las y los trabajadores del puerto, con el pedido del cese inmediato de la intervención y la devolución de los puestos de trabajo y la soberanía del puerto de la Provincia”, afirmó Catena.





El dirigente sindical remarcó que la movilización será pacífica y con vocación de sumar a la comunidad fueguina, al sostener que “el puerto es el corazón de la provincia y el activo más importante en términos nacionales”, especialmente por su rol estratégico como puerta de entrada a la Antártida. “Las cuestiones geopolíticas están en juego”, advirtió.





Advertencias sobre el rol del Gobierno nacional





Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Ramón "Moncho" Calderón, expresó un respaldo explícito a los trabajadores portuarios y cuestionó duramente las intenciones del Ejecutivo nacional.





“Ya sabemos cuál es la estrategia del presidente Milei con el puerto y cuáles son los intereses que quiere imponer. Los nuestros son claros: que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo y que el puerto sea manejado por la provincia”, sostuvo.





Calderón fue categórico al despejar cualquier lectura partidaria de la protesta. “No estamos defendiendo a ningún político. Acá lo que estamos defendiendo es la patria”, afirmó, y calificó como “grave para todos los fueguinos” la posibilidad de avanzar con una intervención que, según señaló, no será aceptada por las organizaciones.





Además, adelantó que la agenda de reclamos incluirá el rechazo a la reforma laboral y a la quita de aranceles que, según advirtió, afectan directamente al pueblo fueguino.





Unidad sindical y reclamo por los puestos laborales





En la misma línea, Dante Tevez, referente de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA), agradeció el acompañamiento de las más de 50 organizaciones convocantes y señaló que el objetivo central es “normalizar la situación de los trabajadores y garantizar su regreso a los puestos de trabajo”.





La convocatoria refleja un fuerte nivel de unidad sindical y social frente a un conflicto que excede lo laboral y se inscribe en un debate más amplio sobre soberanía, control estratégico y el rol del Estado en uno de los puntos neurálgicos de Tierra del Fuego.