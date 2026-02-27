Senadora Cristina López rechazo la baja de imputabilidad

En el debate desarrollado en el Senado de la Nación Argentina sobre la reforma del régimen penal juvenil, los senadores nacionales por Tierr...
En el debate desarrollado en el Senado de la Nación Argentina sobre la reforma del régimen penal juvenil, los senadores nacionales por Tierra del Fuego manifestaron su rechazo al proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La senadora Cristina López fue una de las voces más críticas de la iniciativa promovida por el oficialismo, al sostener que “no va a resolver el problema de la inseguridad y solo va a profundizar la exclusión social”.
“Rechazar esta ley no es justificar el delito ni desconocer el dolor de las víctimas. Es evitar convertir ese dolor en marketing de mano dura”, expresó durante su intervención.
Una problemática que no es uniforme en el país
Desde la representación fueguina remarcaron que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje mínimo dentro del total de hechos delictivos a nivel nacional y que la conflictividad juvenil de alta gravedad está concentrada en determinadas jurisdicciones.
En ese sentido, advirtieron que Tierra del Fuego no atraviesa una situación que justifique una reforma de este tipo. “No hay en la provincia un escenario de violencia juvenil estructural que amerite bajar la edad de imputabilidad”, sostuvieron. La postura común fue que se intenta aplicar una normativa diseñada para grandes centros urbanos sin contemplar las realidades provinciales.
Otro de los ejes centrales del rechazo fue la ausencia de infraestructura adecuada en la provincia para abordar un régimen penal juvenil más severo.
Desde el bloque fueguino señalaron que actualmente no existen centros especializados suficientes, ni equipos interdisciplinarios consolidados para garantizar procesos de reinserción real.
Advirtieron que, sin dispositivos adecuados, la baja de imputabilidad se traduciría en “más encierro y menos oportunidades”, con el riesgo de profundizar trayectorias delictivas en lugar de revertirlas.
Argumentos jurídicos y sociales. Los senadores fundamentaron su negativa en tres ejes principales:
- Ineficacia preventiva: sostienen que no existe evidencia concluyente de que endurecer penas o bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito juvenil.
- Principio de especialidad: el derecho penal juvenil se basa en estándares internacionales que priorizan la protección integral y la reinserción.
- Contexto social: vincularon la problemática juvenil con desigualdad, exclusión, consumo problemático y falta de oportunidades.
En ese marco, también se pronunciaron en favor de fortalecer políticas públicas orientadas a educación, salud mental, deporte y acompañamiento familiar.
Un voto negativo en bloque
Si bien las intervenciones tuvieron matices, la representación fueguina coincidió en que la reforma no responde a la realidad provincial ni garantiza una solución estructural al problema de la inseguridad.
La senadora López reafirmó su voto negativo y sintetizó la postura: “Los adolescentes no necesitan penas más tempranas, necesitan más Estado presente”.
El debate continuará en comisión, en medio de una fuerte polarización política a nivel nacional sobre el alcance del régimen penal juvenil.
