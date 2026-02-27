Senadora Cristina López rechazo la baja de imputabilidad

Una problemática que no es uniforme en el país





Desde la representación fueguina remarcaron que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje mínimo dentro del total de hechos delictivos a nivel nacional y que la conflictividad juvenil de alta gravedad está concentrada en determinadas jurisdicciones.





En ese sentido, advirtieron que Tierra del Fuego no atraviesa una situación que justifique una reforma de este tipo. “No hay en la provincia un escenario de violencia juvenil estructural que amerite bajar la edad de imputabilidad”, sostuvieron. La postura común fue que se intenta aplicar una normativa diseñada para grandes centros urbanos sin contemplar las realidades provinciales.





Otro de los ejes centrales del rechazo fue la ausencia de infraestructura adecuada en la provincia para abordar un régimen penal juvenil más severo.