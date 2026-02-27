Senadora Cristina López rechazo la baja de imputabilidad

0 0 27 febrero 2026 2026-02-27T00:57:00-03:00 Editar esta nota

En el debate desarrollado en el Senado de la Nación Argentina sobre la reforma del régimen penal juvenil, los senadores nacionales por Tierr...

Cristina López encabezó el rechazo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Los representantes fueguinos coincidieron en que la medida no responde a la realidad provincial y carece de infraestructura adecuada.

En el debate desarrollado en el Senado de la Nación Argentina sobre la reforma del régimen penal juvenil, los senadores nacionales por Tierra del Fuego manifestaron su rechazo al proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La senadora Cristina López fue una de las voces más críticas de la iniciativa promovida por el oficialismo, al sostener que “no va a resolver el problema de la inseguridad y solo va a profundizar la exclusión social”.

“Rechazar esta ley no es justificar el delito ni desconocer el dolor de las víctimas. Es evitar convertir ese dolor en marketing de mano dura”, expresó durante su intervención.

Una problemática que no es uniforme en el país

Desde la representación fueguina remarcaron que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje mínimo dentro del total de hechos delictivos a nivel nacional y que la conflictividad juvenil de alta gravedad está concentrada en determinadas jurisdicciones.

En ese sentido, advirtieron que Tierra del Fuego no atraviesa una situación que justifique una reforma de este tipo. “No hay en la provincia un escenario de violencia juvenil estructural que amerite bajar la edad de imputabilidad”, sostuvieron. La postura común fue que se intenta aplicar una normativa diseñada para grandes centros urbanos sin contemplar las realidades provinciales.

Otro de los ejes centrales del rechazo fue la ausencia de infraestructura adecuada en la provincia para abordar un régimen penal juvenil más severo.

Desde el bloque fueguino señalaron que actualmente no existen centros especializados suficientes, ni equipos interdisciplinarios consolidados para garantizar procesos de reinserción real.

Advirtieron que, sin dispositivos adecuados, la baja de imputabilidad se traduciría en “más encierro y menos oportunidades”, con el riesgo de profundizar trayectorias delictivas en lugar de revertirlas.

Argumentos jurídicos y sociales. Los senadores fundamentaron su negativa en tres ejes principales:
  • Ineficacia preventiva: sostienen que no existe evidencia concluyente de que endurecer penas o bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito juvenil.
  • Principio de especialidad: el derecho penal juvenil se basa en estándares internacionales que priorizan la protección integral y la reinserción.
  • Contexto social: vincularon la problemática juvenil con desigualdad, exclusión, consumo problemático y falta de oportunidades.
En ese marco, también se pronunciaron en favor de fortalecer políticas públicas orientadas a educación, salud mental, deporte y acompañamiento familiar.

Un voto negativo en bloque

Si bien las intervenciones tuvieron matices, la representación fueguina coincidió en que la reforma no responde a la realidad provincial ni garantiza una solución estructural al problema de la inseguridad.

La senadora López reafirmó su voto negativo y sintetizó la postura: “Los adolescentes no necesitan penas más tempranas, necesitan más Estado presente”.

El debate continuará en comisión, en medio de una fuerte polarización política a nivel nacional sobre el alcance del régimen penal juvenil.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3326,Internacionales,170,Locales,4309,Noticias Nacionales,1451,Policiale,8,Policiales,11566,Sociedad,5190,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15205,Ultimas Noticias,13594,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Senadora Cristina López rechazo la baja de imputabilidad
Senadora Cristina López rechazo la baja de imputabilidad
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXgBZBMRwqesK4Is3QHOrYIlKI1O9qWmBMJV4cwNVJFOWtSZkX-BRTDygFk20tsSQL3kPAeEOKA_TKPEthSYRW77xODlA38phoSf470scCsLvWuTQqkRAsMoyQfqcSrg5Y4WrLTezmh1ozf2j0t_So-SGfIBMBtRPxd4BXoTYheYgGikzabVyI/w640-h426/cristina%20lopez%20rechaza%20la%20baja%20de%20imputabilidad.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXgBZBMRwqesK4Is3QHOrYIlKI1O9qWmBMJV4cwNVJFOWtSZkX-BRTDygFk20tsSQL3kPAeEOKA_TKPEthSYRW77xODlA38phoSf470scCsLvWuTQqkRAsMoyQfqcSrg5Y4WrLTezmh1ozf2j0t_So-SGfIBMBtRPxd4BXoTYheYgGikzabVyI/s72-w640-c-h426/cristina%20lopez%20rechaza%20la%20baja%20de%20imputabilidad.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/senadores-fueguinos-rechazaron-la-baja.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/senadores-fueguinos-rechazaron-la-baja.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos