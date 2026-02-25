Secuestran elementos robados en una obra en construcción en Ushuaia

0 0 25 febrero 2026 2026-02-25T04:39:00-03:00 Editar esta nota

Allanamientos en Ushuaia por robo en una obra. Secuestraron herramientas y un hombre quedó a disposición judicial.

La Policía realizó dos allanamientos por orden judicial tras la denuncia de un robo en calle Lasserre. Secuestraron herramientas y un hombre quedó a disposición de la Justicia.
Una investigación por el robo de herramientas en una obra en construcción derivó en dos allanamientos realizados este lunes en Ushuaia.

La denuncia fue radicada por la sustracción de elementos en una obra ubicada sobre calle Lasserre. A partir de las actuaciones iniciadas y con intervención del Juzgado de turno, personal policial avanzó con medidas judiciales que permitieron concretar procedimientos en dos domicilios: uno situado en calle 25 de Mayo N° 342 y otro en Lasserre N° 345.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron diversos elementos vinculados al hecho denunciado, los cuales serán incorporados a la causa judicial para su correspondiente análisis y eventual restitución.

Asimismo, Juan Martín Saganias fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición del juzgado interviniente mientras continúa la investigación.

Desde la fuerza no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa, que busca determinar responsabilidades y esclarecer completamente el hecho.

