Revuelta de presos y principio de incendio en la Unidad de Detención 1 de Campamento YPF

Revuelta e incendio en la Unidad 1 de Campamento YPF tras suspensión de salidas a un interno. Intervinieron Bomberos y Policía.
Momentos de tensión se vivieron esta tarde en la Unidad de Detención 1 de Campamento YPF, donde se registró una revuelta de internos que derivó en un principio de incendio dentro de uno de los pabellones.
De acuerdo a la información que trascendió, el conflicto se habría originado luego de que una medida judicial suspendiera las salidas transitorias al interno Tadeo Calderón, situación que generó disturbios en el pabellón A y que rápidamente se extendieron al pabellón B.
Ante la escalada del conflicto, se desplegó un operativo de emergencia con intervención de efectivos policiales, dos dotaciones de Bomberos y personal de Defensa Civil, además de refuerzos del Servicio Penitenciario para resguardar la seguridad interna del establecimiento.
Fuego en el pabellón B
Los incidentes se concentraron finalmente en el pabellón B, donde algunos internos prendieron fuego, generando un principio de incendio que fue rápidamente controlado por el personal interviniente.
Según se informó, la situación fue contenida sin que se registraran heridos de gravedad. Solo un interno debió ser trasladado al sector de sanidad por un principio de intoxicación por humo.
Presencia de autoridades judiciales
En el lugar se hicieron presentes el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, y la jueza de Ejecución, Dra. Natalia Buitrago, quienes supervisaron el procedimiento y la normalización del establecimiento.
Desde la institución penitenciaria indicaron que se evaluarán las medidas disciplinarias internas correspondientes en función de lo ocurrido.
