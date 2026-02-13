Revuelta de presos y principio de incendio en la Unidad de Detención 1 de Campamento YPF

Fuego en el pabellón B





Los incidentes se concentraron finalmente en el pabellón B, donde algunos internos prendieron fuego, generando un principio de incendio que fue rápidamente controlado por el personal interviniente.





Según se informó, la situación fue contenida sin que se registraran heridos de gravedad. Solo un interno debió ser trasladado al sector de sanidad por un principio de intoxicación por humo.





Presencia de autoridades judiciales





En el lugar se hicieron presentes el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, y la jueza de Ejecución, Dra. Natalia Buitrago, quienes supervisaron el procedimiento y la normalización del establecimiento.





Desde la institución penitenciaria indicaron que se evaluarán las medidas disciplinarias internas correspondientes en función de lo ocurrido.