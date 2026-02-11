Resonador del Hospital de Ushuaia: quién autoriza las derivaciones y por qué la Clínica San Jorge factura estudios con un equipo público

Denuncian que la Clínica San Jorge factura estudios con el resonador público del Hospital Regional Ushuaia.
El escándalo por el uso del resonador magnético del Hospital Regional Ushuaia (HRU) suma nuevos interrogantes. Según la información recabada por este medio, el equipo —adquirido con fondos públicos y ubicado dentro del propio hospital— estaría siendo utilizado para realizar estudios que luego son facturados por la Clínica San Jorge, en el marco de presuntas “interconsultas”.
La maniobra, de confirmarse, abre una serie de preguntas institucionales que hasta el momento no tienen respuesta oficial: ¿Por qué no se otorgan turnos públicos regulares con el resonador? ¿Quién decide que pacientes del sistema público sean derivados bajo modalidad de interconsulta? ¿Qué área autoriza el pago de esos estudios? ¿Existe un convenio formal vigente que respalde esta operatoria?
El circuito bajo la lupa
Fuentes consultadas indicaron que el mecanismo se activaría desde los Centros de Atención Primaria (CAPS), donde pacientes del sistema público serían derivados para realizarse estudios en el mismo resonador que pertenece al hospital, pero bajo facturación privada.
El punto crítico estaría en el área de Acción Social del Hospital Regional Ushuaia, donde se emitirían las autorizaciones administrativas que habilitan el pago a la clínica.
Aquí surge otro elemento clave: el funcionario encargado de supervisar y fiscalizar los gastos extraordinarios del hospital sería, según la denuncia, quien estaría avalando esas autorizaciones.
Esto implica una situación de extrema gravedad institucional si se confirma que un bien público está siendo utilizado como plataforma de facturación privada sin transparencia ni control externo.
Responsabilidades institucionales. El caso involucra directamente al:
- Ministerio de Salud de Tierra del Fuego
- Dirección del Hospital Regional Ushuaia
- Área administrativa de Acción Social
- Sistema de auditoría interna
- Tribunal de Cuentas provincial
Hasta el momento no hubo comunicación oficial que explique el marco legal de este esquema.
Ahí tienen los peronchos kirchos ignorantes que están contentos con el hospital enorme que "hizo Melella". No distinguen el concepto edificio (vacío) y sistema sanitario, que requiere gente, no?ResponderBorrar