Resonador del Hospital de Ushuaia: quién autoriza las derivaciones y por qué la Clínica San Jorge factura estudios con un equipo público

El circuito bajo la lupa





Fuentes consultadas indicaron que el mecanismo se activaría desde los Centros de Atención Primaria (CAPS), donde pacientes del sistema público serían derivados para realizarse estudios en el mismo resonador que pertenece al hospital, pero bajo facturación privada.





El punto crítico estaría en el área de Acción Social del Hospital Regional Ushuaia, donde se emitirían las autorizaciones administrativas que habilitan el pago a la clínica.





Aquí surge otro elemento clave: el funcionario encargado de supervisar y fiscalizar los gastos extraordinarios del hospital sería, según la denuncia, quien estaría avalando esas autorizaciones.





Esto implica una situación de extrema gravedad institucional si se confirma que un bien público está siendo utilizado como plataforma de facturación privada sin transparencia ni control externo.



