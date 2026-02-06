Red Diversa Positiva convoca a la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en Tierra del Fuego

La Red Diversa Positiva de Tierra del Fuego, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, convoca a la comunidad en general a participar de la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero a las 14 horas.

El punto de concentración será la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Guaraní, desde donde se dará inicio a la movilización.





Desde la organización señalaron que el objetivo de la marcha es defender los derechos conquistados, en particular los derechos laborales, humanos y las políticas de reparación histórica, además de visibilizar las luchas de las personas sobrevivientes frente a discursos y prácticas que promueven la exclusión, el odio y la discriminación.





“La convocatoria busca fortalecer la defensa de nuestra provincia y de cada uno de los derechos logrados a lo largo de años de lucha colectiva”, expresaron desde la Red Diversa Positiva, remarcando la importancia de sostener la unidad social frente al avance de expresiones antifascistas y antirracistas.





La actividad se enmarca en una agenda de acciones públicas que distintas organizaciones vienen impulsando en Tierra del Fuego para promover la inclusión, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, e invitan a la ciudadanía a participar de manera pacífica y comprometida.







