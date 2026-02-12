Publicidad oficial en redes: Tierra del Fuego es la segunda que mas gasta por habitante

El contexto nacional del gasto





El ranking histórico lo lidera Córdoba, que concentró el 39% del total nacional con más de $3.300 millones invertidos. Le siguen la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Sin embargo, cuando se ajusta por cantidad de habitantes, el mapa cambia significativamente y coloca a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor presión de gasto publicitario por ciudadano.

Publicidad oficial y campaña electoral





El informe también señala que cerca del 10% del gasto total se ejecutó durante 2025, año electoral, y que una parte significativa se concentró en el trimestre agosto-octubre, coincidente con la campaña para las elecciones legislativas.





Los datos fueron obtenidos directamente de Meta y actualizados por inflación con base en el IPC nacional del INDEC. Los montos en dólares fueron calculados al 31 de octubre de 2025, con un tipo de cambio de $1.445 por unidad.





Un dato que abre el debate





Que Tierra del Fuego se ubique octava en el ranking general pero segunda en gasto por habitante reabre el debate sobre la utilización de fondos públicos en publicidad digital oficial, especialmente en un contexto económico complejo.





El análisis per cápita permite dimensionar con mayor precisión el esfuerzo fiscal que implica este tipo de inversión para una provincia de baja densidad poblacional.