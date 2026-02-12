Publicidad oficial en redes: Tierra del Fuego es la segunda que mas gasta por habitante

Tierra del Fuego es la 8ª provincia que más gasta en publicidad en Meta y la 2ª en inversión por habitante.

Entre 2019 y 2025, las provincias destinaron $8.468 millones a publicidad en Facebook e Instagram. Tierra del Fuego se ubica octava en el ranking nacional de gasto total, pero segunda en inversión por habitante.
El gasto en publicidad oficial en redes sociales por parte de los gobiernos provinciales volvió a quedar bajo la lupa tras un informe de RUIDO basado en datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2025, las provincias argentinas invirtieron $8.468 millones en campañas en Facebook e Instagram, actualizados a valores constantes de noviembre de 2025.

En ese escenario, Tierra del Fuego aparece como la octava provincia que más fondos destinó a publicidad digital en términos absolutos, pero el dato que más llama la atención surge al analizar el gasto por habitante.

Segunda provincia con mayor gasto per cápita

Al medir la inversión en función de la población, Tierra del Fuego se posiciona como la segunda provincia con mayor gasto por habitante en todo el país, con $742,18 por persona, solo por debajo de Córdoba.

El promedio nacional fue de $184,54 por habitante, lo que implica que el distrito fueguino cuadruplicó el promedio argentino en inversión publicitaria digital.

Este indicador resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que Tierra del Fuego es una de las provincias con menor población del país, lo que potencia el impacto del gasto per cápita en la comparación federal.

El contexto nacional del gasto

El ranking histórico lo lidera Córdoba, que concentró el 39% del total nacional con más de $3.300 millones invertidos. Le siguen la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, cuando se ajusta por cantidad de habitantes, el mapa cambia significativamente y coloca a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor presión de gasto publicitario por ciudadano.
Publicidad oficial y campaña electoral

El informe también señala que cerca del 10% del gasto total se ejecutó durante 2025, año electoral, y que una parte significativa se concentró en el trimestre agosto-octubre, coincidente con la campaña para las elecciones legislativas.

Los datos fueron obtenidos directamente de Meta y actualizados por inflación con base en el IPC nacional del INDEC. Los montos en dólares fueron calculados al 31 de octubre de 2025, con un tipo de cambio de $1.445 por unidad.

Un dato que abre el debate

Que Tierra del Fuego se ubique octava en el ranking general pero segunda en gasto por habitante reabre el debate sobre la utilización de fondos públicos en publicidad digital oficial, especialmente en un contexto económico complejo.

El análisis per cápita permite dimensionar con mayor precisión el esfuerzo fiscal que implica este tipo de inversión para una provincia de baja densidad poblacional.

  1. Anónimofebrero 12, 2026

    Rolón ....jefe de policia....anda armando las valijas en la Samsonite que tenés cuando eras cadete .....títere del poder ..
    Te va a pasar lo mismo que lo de santa fe

  2. Anónimofebrero 12, 2026

    gastan mas en publicidad mintiendo que en obras

  3. Anónimofebrero 12, 2026

    El otro día me aprecio un anuncio de gobierno donde aparecía Castillo en primer plano, totalmente desagradable.

  4. Anónimofebrero 12, 2026

    Lo peor de todo que nada sorprende, y la mejor de todo que todavía hay gente que votaría ESTO

