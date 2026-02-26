Policías fueguinos piden recomposición salarial y denuncian “abandono” del Gobierno

Falta de recursos y móviles en mal estado





Además del aspecto salarial, los policías denunciaron deficiencias en los móviles policiales, señalando problemas mecánicos y de habitabilidad que —advierten— afectan la capacidad de respuesta ante emergencias.





Desde el sector remarcaron que la falta de inversión en equipamiento, infraestructura y mejoras salariales compromete el normal funcionamiento del servicio de seguridad y expone tanto al personal como a la ciudadanía.





El reclamo se suma a un escenario provincial atravesado por tensiones salariales en distintos sectores estatales, mientras se aguardan definiciones del Ejecutivo frente a los pedidos de recomposición.