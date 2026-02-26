Policías fueguinos piden recomposición salarial y denuncian “abandono” del Gobierno

Policías fueguinos denuncian abandono, cuestionan el aumento del 4% y reclaman salario inicial de $2.200.000.

Efectivos de la Policía provincial cuestionaron el aumento del 4% y reclamaron un salario inicial de $2.200.000. Advierten falta de recursos, móviles en mal estado y ausencia de reconocimiento a tareas operativas.
Efectivos de la Policía de Tierra del Fuego manifestaron públicamente una situación de “abandono” por parte del Gobierno provincial y de las Jefaturas policiales, en el marco del reciente incremento salarial del 4%, al que calificaron como insuficiente frente al costo de vida en la provincia.

Según expresaron, el aumento no alcanza para recomponer el poder adquisitivo deteriorado por la inflación y las particularidades económicas de Tierra del Fuego. “Arriesgamos la vida sin recursos”, señalaron, al describir las condiciones materiales en las que desarrollan su labor diaria.
Reclamos salariales y nuevos adicionales

En el pliego de demandas, los efectivos solicitan:
  • Un salario inicial de $2.200.000 para agentes recién egresados.
  • La creación de un ítem específico para Personal Operativo.
  • El reconocimiento de adicionales por Insalubridad.
  • Pago diferencial por Horas Nocturnas.
  • Implementación del ítem Chofer.
El objetivo, sostienen, es reconocer funciones específicas y responsabilidades diferenciadas dentro de la fuerza.

Falta de recursos y móviles en mal estado

Además del aspecto salarial, los policías denunciaron deficiencias en los móviles policiales, señalando problemas mecánicos y de habitabilidad que —advierten— afectan la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desde el sector remarcaron que la falta de inversión en equipamiento, infraestructura y mejoras salariales compromete el normal funcionamiento del servicio de seguridad y expone tanto al personal como a la ciudadanía.

El reclamo se suma a un escenario provincial atravesado por tensiones salariales en distintos sectores estatales, mientras se aguardan definiciones del Ejecutivo frente a los pedidos de recomposición.

