Picadas ilegales en el centro de Ushuaia: denuncian maniobras peligrosas durante la madrugada

Vecinos denuncian picadas ilegales en el centro de Ushuaia durante la madrugada. Un auto sin patente realiza maniobras peligrosas sin controles.

Vecinos registraron a un Volkswagen Gol rojo sin patente realizando picadas ilegales en calles céntricas de Ushuaia. Los hechos se repiten de noche, sin controles visibles.

Vecinos de Ushuaia volvieron a encender la alarma por la realización de picadas ilegales en pleno centro de la ciudad, una práctica temeraria que se repite desde hace varias noches y que evidencia la ausencia de controles viales durante la madrugada.

A través de videos enviados a este medio, se observa a un Volkswagen Gol rojo sin patente visible circulando a alta velocidad por distintas arterias céntricas, realizando maniobras peligrosas y buscando otros vehículos para competir en carreras clandestinas.

Según los testimonios recogidos, el recorrido es reiterado y constante: el automóvil transita por avenida Maipú, toma por Garramuño y regresa nuevamente a Maipú, acelerando de forma brusca, generando ruidos molestos y poniendo en riesgo tanto a peatones como a otros conductores. “Siempre a alguien encuentra”, aseguran los vecinos, dejando en claro que no se trata de un hecho aislado.

Las denuncias coinciden en un punto crítico: estas maniobras ocurren en horarios nocturnos, cuando la presencia de controles municipales y policiales es prácticamente inexistente, lo que facilita la reiteración de estas conductas ilegales.

No es la primera vez que se reportan picadas clandestinas en zonas urbanas de Ushuaia, una práctica prohibida que combina exceso de velocidad, imprudencia y un claro desprecio por la seguridad pública. Sin embargo, la repetición de los hechos vuelve a instalar una pregunta incómoda entre los vecinos:

¿Quién controla el tránsito cuando cae la noche en la ciudad?

Si fuiste testigo de estas situaciones o contás con registros similares, podés enviarlos a la redacción. La prevención comienza por visibilizar lo que otros eligen no ver.

  1. Anónimofebrero 06, 2026

    MUNICIPALIDAD??????? no existe.....para nada....ni siquiera para controlar los trabajos de AGROYECNICA FUEGUINA. En algunos barrios no levantan las bolsas con pasto. Me gusta la lechuga pero el PASTO NO!!!!!!

    1. Anónimofebrero 06, 2026

      En la zona de Darwin y canga anda un 308 negro como si nada sin las patentes pero nadie lo ve ??? O es de tránsito el dueño?

    2. Anónimofebrero 06, 2026

      No molestar ROBANDO !!

  2. Anónimofebrero 06, 2026

    Eso siempre y desde siempre.

  3. Anónimofebrero 06, 2026

    COMO SIEMPRE VUOTO ESTA ESPERANDO QUE MUERA ALGUIEN PARA ACTUAR.

  4. Anónimofebrero 06, 2026

    Cdo ocurra una muerte sacan libreto de control de tránsito operativos etcétera.mientras tanto zona liberada.

  5. Anónimofebrero 06, 2026

    No hay plata para guardias nocturnas.inspectores de vacaciones

  6. Anónimofebrero 06, 2026

    Crónicas: la pregunta debería ser "quién controla el tránsito en la ciudad" suprimiendo lo de la noche. Entiéndase no hay control, ni de día ni de noche!

  7. Anónimofebrero 06, 2026

    No hay decisión política de acabar con estos descerebrados. Cuando la haya, en un fin de semana le incautan el corsita y el golcito a todos estos enfermitos. Fin del problema.

  8. Anónimofebrero 06, 2026

    Esa picada está entre nosotros?

  9. Anónimofebrero 06, 2026

    Mira vos los liberesclavos festejando la visita reciente de sus amos del norte.

  10. Anónimofebrero 06, 2026

    No es que fueran muy rápido, solo hacen puro ruido como esas motitos de mierda

    1. Anónimofebrero 06, 2026

      No me quemes con mi sueldo de liberesclavo no llego a más ni nunca llegaré.

