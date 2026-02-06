Picadas ilegales en el centro de Ushuaia: denuncian maniobras peligrosas durante la madrugada

Vecinos denuncian picadas ilegales en el centro de Ushuaia durante la madrugada. Un auto sin patente realiza maniobras peligrosas sin controles.
Vecinos de Ushuaia volvieron a encender la alarma por la realización de picadas ilegales en pleno centro de la ciudad, una práctica temeraria que se repite desde hace varias noches y que evidencia la ausencia de controles viales durante la madrugada.
A través de videos enviados a este medio, se observa a un Volkswagen Gol rojo sin patente visible circulando a alta velocidad por distintas arterias céntricas, realizando maniobras peligrosas y buscando otros vehículos para competir en carreras clandestinas.
Según los testimonios recogidos, el recorrido es reiterado y constante: el automóvil transita por avenida Maipú, toma por Garramuño y regresa nuevamente a Maipú, acelerando de forma brusca, generando ruidos molestos y poniendo en riesgo tanto a peatones como a otros conductores. “Siempre a alguien encuentra”, aseguran los vecinos, dejando en claro que no se trata de un hecho aislado.
Las denuncias coinciden en un punto crítico: estas maniobras ocurren en horarios nocturnos, cuando la presencia de controles municipales y policiales es prácticamente inexistente, lo que facilita la reiteración de estas conductas ilegales.
No es la primera vez que se reportan picadas clandestinas en zonas urbanas de Ushuaia, una práctica prohibida que combina exceso de velocidad, imprudencia y un claro desprecio por la seguridad pública. Sin embargo, la repetición de los hechos vuelve a instalar una pregunta incómoda entre los vecinos:
¿Quién controla el tránsito cuando cae la noche en la ciudad?
Si fuiste testigo de estas situaciones o contás con registros similares, podés enviarlos a la redacción. La prevención comienza por visibilizar lo que otros eligen no ver.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
MUNICIPALIDAD??????? no existe.....para nada....ni siquiera para controlar los trabajos de AGROYECNICA FUEGUINA. En algunos barrios no levantan las bolsas con pasto. Me gusta la lechuga pero el PASTO NO!!!!!!ResponderBorrar
En la zona de Darwin y canga anda un 308 negro como si nada sin las patentes pero nadie lo ve ??? O es de tránsito el dueño?Borrar
No molestar ROBANDO !!Borrar
Eso siempre y desde siempre.ResponderBorrar
COMO SIEMPRE VUOTO ESTA ESPERANDO QUE MUERA ALGUIEN PARA ACTUAR.ResponderBorrar
Cdo ocurra una muerte sacan libreto de control de tránsito operativos etcétera.mientras tanto zona liberada.ResponderBorrar
No hay plata para guardias nocturnas.inspectores de vacacionesResponderBorrar
Crónicas: la pregunta debería ser "quién controla el tránsito en la ciudad" suprimiendo lo de la noche. Entiéndase no hay control, ni de día ni de noche!ResponderBorrar
No hay decisión política de acabar con estos descerebrados. Cuando la haya, en un fin de semana le incautan el corsita y el golcito a todos estos enfermitos. Fin del problema.ResponderBorrar
Esa picada está entre nosotros?ResponderBorrar
Mira vos los liberesclavos festejando la visita reciente de sus amos del norte.ResponderBorrar
No es que fueran muy rápido, solo hacen puro ruido como esas motitos de mierdaResponderBorrar
No me quemes con mi sueldo de liberesclavo no llego a más ni nunca llegaré.Borrar