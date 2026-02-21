Pérez apuntó contra la Provincia y dejó un mensaje de proyección, con respaldo inesperado desde Ushuaia

Un giro político que no pasó desapercibido





La presencia de Iriarte y Becerra en primera fila y el tono de coincidencia con Pérez llamaron la atención en el escenario político fueguino.





No hace mucho tiempo, sectores vinculados al oficialismo capitalino mantenían fuertes críticas hacia el intendente riograndense. Sin embargo, el gesto político en el Concejo Deliberante mostró sonrisas, acompañamiento y sintonía discursiva.





En ámbitos políticos locales no faltaron las preguntas: ¿qué cambió para que ahora haya coincidencias públicas? ¿Se trata de una estrategia común frente al Gobierno provincial? ¿O es el inicio de un reordenamiento más amplio en el mapa político fueguino?





La imagen de unidad municipal frente a la Provincia, con funcionarios de Ushuaia acompañando el discurso de Pérez, dejó un mensaje que excede lo protocolar.





“Orden y futuro” como eje político





En su discurso, Pérez remarcó que “no hay espacio para la improvisación” y que no se necesitan “atajos ni malabares”, sino “constancia, trabajo y disciplina”. La consigna de “orden y futuro” funcionó como diferenciación conceptual respecto de la gestión provincial.





En un contexto marcado por tensiones fiscales, crisis institucionales y caída de recursos, la apertura de sesiones en Río Grande se convirtió en escenario de definiciones políticas más amplias.





El discurso no fue solamente municipal. Fue un posicionamiento y, la foto política que dejó el acto tampoco fue casual.