Pérez apuntó contra la Provincia y dejó un mensaje de proyección, con respaldo inesperado desde Ushuaia

Martín Pérez criticó al Gobierno provincial y recibió respaldo de funcionarios de Ushuaia en la apertura de sesiones.

En la apertura de Sesiones Ordinarias en Río Grande, Martín Pérez criticó el “desorden institucional” provincial y reclamó por recursos municipales. La presencia de funcionarios de Ushuaia y el giro discursivo de Sebastián Iriarte sumaron un nuevo capítulo a la tensión política fueguina.
La apertura del período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Río Grande dejó algo más que un balance de gestión. El intendente Martín Pérez endureció su discurso contra el Gobierno provincial y planteó un modelo basado en “orden, responsabilidad y disciplina”, en lo que fue interpretado como un posicionamiento político con proyección más allá del ámbito local.

Pérez habló de “desorden institucional” en la Provincia, cuestionó la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), volvió a referirse a la intervención del Puerto y denunció la “captura sistemática de recursos que pertenecen a los vecinos de Río Grande” para cubrir desequilibrios provinciales.

Sin embargo, uno de los datos políticos más llamativos no estuvo únicamente en el contenido del discurso, sino en las presencias.

Ushuaia presente y coincidencias discursivas

El Municipio de Ushuaia estuvo representado por el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, y por el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, que pasaron de culpar a Pérez en la derrota del PJ en las intermedias, a apoyarlo, al punto tal, que se encolumnan en su figura. Será este el punto de unión del Apoderado del PJ fueguino? Martín Pérez se volverá a cortar solo y volverá a la campora? 

Tras el discurso, Iriarte marcó coincidencias con el planteo de Pérez y sostuvo: “Nos preocupa profundamente la deuda acumulada por el Gobierno Provincial con los municipios, cuya demora refleja la misma situación crítica que atravesamos nosotros. Este escenario, sumado a la marcada caída de los recursos coparticipables a nivel nacional, genera una presión financiera que agrava significativamente nuestra capacidad de brindar servicios y afrontar con recursos propios las obras que se frenaron por el Gobierno Nacional”.

El mensaje fue claro: respaldo institucional al reclamo por fondos y una crítica directa al Ejecutivo provincial.

Un giro político que no pasó desapercibido

La presencia de Iriarte y Becerra en primera fila y el tono de coincidencia con Pérez llamaron la atención en el escenario político fueguino.

No hace mucho tiempo, sectores vinculados al oficialismo capitalino mantenían fuertes críticas hacia el intendente riograndense. Sin embargo, el gesto político en el Concejo Deliberante mostró sonrisas, acompañamiento y sintonía discursiva.

En ámbitos políticos locales no faltaron las preguntas: ¿qué cambió para que ahora haya coincidencias públicas? ¿Se trata de una estrategia común frente al Gobierno provincial? ¿O es el inicio de un reordenamiento más amplio en el mapa político fueguino?

La imagen de unidad municipal frente a la Provincia, con funcionarios de Ushuaia acompañando el discurso de Pérez, dejó un mensaje que excede lo protocolar.

“Orden y futuro” como eje político

En su discurso, Pérez remarcó que “no hay espacio para la improvisación” y que no se necesitan “atajos ni malabares”, sino “constancia, trabajo y disciplina”. La consigna de “orden y futuro” funcionó como diferenciación conceptual respecto de la gestión provincial.

En un contexto marcado por tensiones fiscales, crisis institucionales y caída de recursos, la apertura de sesiones en Río Grande se convirtió en escenario de definiciones políticas más amplias.

El discurso no fue solamente municipal. Fue un posicionamiento y, la foto política que dejó el acto tampoco fue casual.

  1. Anónimofebrero 21, 2026

    Está gente estubieron todos juntos y ahora se dan cuenta jajaj.hay q cambiar al peronismo.ya es el fin.el futuro nombre va a ser mileismo y va olvidar el peronismo q está es sus últimos días del cajón.ya estan viejo y los hijos ya no van heredar el choreo.

  2. Anónimofebrero 21, 2026

    Quien conduce proyecta visión jajaja.menos visionarios jajaaj.

  3. Anónimofebrero 21, 2026

    Callate bobi; ya con quengas ahi refugiada a la gorda bertone; no te vota nadie..la gente no se olvida

  4. Anónimofebrero 21, 2026

    Perez, o regresa al pasado inflacionario, decadente y corrupto con Cristi, su hijo y Kici, a la cabeza o se adapta a la realidad para tratar de construir un futuro mejor para la provincia.

  5. Anónimofebrero 21, 2026

    aguante Perez!!! pelella ya fuiste!!! anda a comer albañiles

