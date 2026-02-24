Otra vez Tierra del Fuego sin clases: denuncian grave deterioro edilicio en la Escuela Nº 14 de Río Grande

Sin internet, sin teléfono y con trámites manuales





Entre las irregularidades detectadas, se informó que la escuela no cuenta con servicio de internet desde noviembre de 2025 y permanece sin telefonía fija desde hace siete meses. Esta situación obliga a confeccionar certificados de manera manual y genera demoras administrativas que afectan el normal funcionamiento institucional.

Filtraciones, gimnasio clausurado y riesgos sanitarios





El deterioro edilicio es visible. Durante el receso de verano no se habrían realizado tareas de mantenimiento y el edificio presenta filtraciones en los techos. En algunos sectores, se colocaron sillas plásticas para impedir que los estudiantes transiten por zonas mojadas.





El gimnasio escolar permanece cerrado desde hace tres años y medio. El piso de parquet se encuentra levantado, con sectores rotos, humedad persistente y madera deteriorada, lo que impide el desarrollo de actividades físicas.





Además, se denunció que la cisterna no recibe limpieza periódica pese a reiterados pedidos al área de Infraestructura. También se registraron problemas de desinfección y presencia de cucarachas en distintas oportunidades.





En cuanto a la calefacción, la institución atravesó períodos con fallas técnicas. Actualmente, el sistema funciona con regulación baja por medidas de reducción de consumo, exponiendo a estudiantes y docentes a temperaturas inadecuadas en una provincia caracterizada por su clima riguroso.





Las puertas presentan daños y las salidas de emergencia requieren mantenimiento, configurando un riesgo en términos de seguridad. A ello se suma que, hace más de un año, un temporal de viento derribó un panel del frente del edificio sin que hasta la fecha se haya concretado su reparación.





La falta de insumos básicos de limpieza es otro de los puntos críticos: en reiteradas ocasiones, el personal debió cubrir gastos de su propio bolsillo para sostener condiciones mínimas de higiene.