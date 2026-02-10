Otra escalera: Denuncian abandono de una escalera clave en pleno centro de Ushuaia

10 febrero 2026

Vecinos del centro de Ushuaia denunciaron el mal estado de una escalera peatonal ubicada sobre calle Belgrano al 300, entre Gobernador Paz y...

Vecinos advierten que la escalera ubicada sobre calle Belgrano al 300 presenta escalones deteriorados y barandas flojas. Reclaman soluciones definitivas y no más “parches”.
Vecinos del centro de Ushuaia denunciaron el mal estado de una escalera peatonal ubicada sobre calle Belgrano al 300, entre Gobernador Paz y Gobernador Campos, un sector de alto tránsito tanto para residentes como para turistas.

Según relataron, la situación fue advertida en reiteradas oportunidades a la oficina de Atención al Vecino de la Municipalidad, incluso con envío de fotografías que muestran el deterioro de la estructura. Sin embargo, aseguran que la única respuesta ha sido la realización de arreglos provisorios, sin una solución de fondo.

“Lo único que hacen es emparchar. Las barandas están flojas y los escalones ya no soportan un arreglo más”, señalaron los vecinos, quienes alertan que la escalera representa un riesgo constante para peatones, especialmente personas mayores y turistas que desconocen el estado del lugar.

El reclamo cobra mayor relevancia debido a que en la zona funcionan dos hosterías y varios departamentos de alquiler turístico, por lo que la escalera es utilizada diariamente por visitantes que llegan a la ciudad, generando una mala imagen urbana y una situación potencialmente peligrosa.

La denuncia vuelve a poner en evidencia la falta de mantenimiento preventivo y la política de soluciones temporales que se repite en distintos puntos de la ciudad, incluso en áreas céntricas y turísticas.

Mientras tanto, la escalera continúa deteriorándose y el reclamo vecinal sigue creciendo, a la espera de una intervención seria y definitiva que garantice la seguridad peatonal y esté a la altura de una ciudad que se promociona como destino turístico internacional.

