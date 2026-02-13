La Cámara de Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

En una sesión clave realizada este viernes 13 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, consolidando el respaldo del oficialismo y bloques aliados.





El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y el MID. En tanto, fue rechazado por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.





Se trató del primer gran test legislativo del año para el Gobierno nacional, que logró articular mayorías en una jornada marcada por un intenso debate parlamentario.