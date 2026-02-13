La Cámara de Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

En una sesión clave realizada este viernes 13 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Régim...
En una sesión clave realizada este viernes 13 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, consolidando el respaldo del oficialismo y bloques aliados.
El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y el MID. En tanto, fue rechazado por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Se trató del primer gran test legislativo del año para el Gobierno nacional, que logró articular mayorías en una jornada marcada por un intenso debate parlamentario.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil. El dictamen aprobado introduce modificaciones estructurales al sistema vigente:
- Edad de imputabilidad: se reduce de 16 a 14 años.
- Tope de pena: máximo de 15 años de prisión para menores.
- Sin prisión perpetua: se elimina esa posibilidad para adolescentes.
- Separación de adultos: los menores no podrán compartir espacios de detención con personas mayores de edad.
- Enfoque resocializador: prioriza sanciones alternativas en delitos con penas menores.
Para delitos con penas inferiores a 3 años, se descarta la prisión. En casos con penas de entre 3 y 10 años que no impliquen muerte o lesiones graves, se priorizan medidas socioeducativas.
Financiamiento del régimen
Uno de los puntos centrales incorporados a pedido de bloques dialoguistas fue el financiamiento para implementar el sistema:
- Más de $20.000 millones para la Defensoría General.
- Más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.
El objetivo es garantizar recursos suficientes para aplicar el nuevo esquema penal juvenil.
También avanzó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
En la misma jornada legislativa, Diputados trató la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El entendimiento había sido firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, con la participación del presidente Javier Milei, junto a sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi.
Sin embargo, el tratado aún no puede entrar en vigor debido a que el Parlamento Europeo dispuso su revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso años.
Debate abierto
La baja de la edad de imputabilidad vuelve a colocar en el centro del debate la política criminal juvenil en Argentina, con posturas enfrentadas entre quienes sostienen la necesidad de endurecer el régimen y quienes advierten sobre los riesgos de criminalizar tempranamente a adolescentes.
El proyecto ahora deberá atravesar el trámite legislativo correspondiente para su sanción definitiva.
