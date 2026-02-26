Juegos rotos en la Plaza Piedrabuena: padres reclaman mantenimiento en Ushuaia

La Plaza Piedrabuena volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales. Padres y madres que frecuentan el espacio público advirtieron sobre el deterioro de los juegos infantiles y solicitaron tareas urgentes de mantenimiento para evitar accidentes.

Según manifestaron, varios de los juegos presentan roturas visibles, piezas flojas y estructuras desgastadas por el uso y la exposición a las condiciones climáticas propias de la ciudad. La falta de mantenimiento periódico genera preocupación, especialmente tratándose de un lugar destinado a niños y niñas.





“Queremos que los chicos puedan disfrutar la plaza sin riesgos”, señalaron vecinos del sector, quienes remarcan que el espacio es uno de los más concurridos de Ushuaia, especialmente durante los fines de semana y en horarios posteriores a la jornada escolar.