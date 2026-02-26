Juegos rotos en la Plaza Piedrabuena: padres reclaman mantenimiento en Ushuaia

Padres denuncian juegos rotos en la Plaza Piedrabuena de Ushuaia y reclaman mantenimiento urgente.
La Plaza Piedrabuena volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales. Padres y madres que frecuentan el espacio público advirtieron sobre el deterioro de los juegos infantiles y solicitaron tareas urgentes de mantenimiento para evitar accidentes.
Según manifestaron, varios de los juegos presentan roturas visibles, piezas flojas y estructuras desgastadas por el uso y la exposición a las condiciones climáticas propias de la ciudad. La falta de mantenimiento periódico genera preocupación, especialmente tratándose de un lugar destinado a niños y niñas.
“Queremos que los chicos puedan disfrutar la plaza sin riesgos”, señalaron vecinos del sector, quienes remarcan que el espacio es uno de los más concurridos de Ushuaia, especialmente durante los fines de semana y en horarios posteriores a la jornada escolar.
Reclamo por mantenimiento preventivo
Los padres sostienen que el problema no es nuevo y que el deterioro se profundiza cuando no se realizan inspecciones técnicas y reparaciones a tiempo. Consideran que el mantenimiento preventivo es clave para preservar los juegos y evitar que pequeñas fallas terminen convirtiéndose en riesgos mayores.
Además, recuerdan que las plazas cumplen un rol social fundamental como espacios de encuentro y recreación, por lo que exigen una respuesta concreta por parte del área municipal correspondiente.
Mientras tanto, el pedido es claro: reparar los juegos dañados y establecer un esquema de mantenimiento regular que garantice condiciones seguras y adecuadas para la comunidad.
