Juegos Olímpicos de Invierno: Nicole Begue finalizó 30° en su debut olímpico

La esquiadora del Cerro Castor tuvo su primera experiencia olímpica en la prueba de descenso disputada en Italia. Con solo 19 años, representó a la Argentina en Milán–Cortina d’Ampezzo.

La deportista fueguina Nicole Begue culminó en la posición 30° en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina d’Ampezzo, marcando así su debut olímpico en la máxima competencia del deporte internacional.





La joven esquiadora, de 19 años, formada en el Cerro Castor, completó la exigente prueba durante la mañana de este domingo, enfrentándose a las mejores atletas del mundo en una disciplina de alto nivel técnico y físico.





Si bien posee nacionalidad estadounidense, Begue compite bajo la bandera argentina, consolidándose como una de las promesas del esquí alpino nacional y sumando experiencia clave en un evento de jerarquía mundial.





Su participación representa un hecho destacado para el deporte fueguino y argentino, no solo por el resultado obtenido sino por el valor de competir en una instancia olímpica, donde cada bajada implica aprendizaje, roce internacional y proyección a futuro.



