Indignación en Ushuaia: vandalizaron el Escudo Nacional en la Plaza Malvinas

Un nuevo hecho de vandalismo en Ushuaia generó malestar e indignación entre vecinos. Según una denuncia recibida por este medio, personas desconocidas dañaron el Escudo Nacional Argentino ubicado en la Plaza Malvinas Argentinas, uno de los espacios más representativos de la capital fueguina.

El ataque afectó directamente a uno de los símbolos patrios instalados en el paseo público, considerado un sitio de alto valor histórico y emocional para la comunidad, especialmente por su vínculo con la memoria de la Gesta de Malvinas.





“Rompieron nuestro Escudo Nacional, emblema de nuestra Patria”, expresó el mensaje enviado a esta redacción por un vecino que registró los daños.



