Indignación en Ushuaia: vandalizaron el Escudo Nacional en la Plaza Malvinas

20 febrero 2026

Vandalizaron el Escudo Nacional en la Plaza Malvinas de Ushuaia. Vecinos expresaron indignación por el ataque al símbolo patrio.

Vecinos denunciaron daños sobre el Escudo Nacional emplazado en la Plaza Malvinas Argentinas. El hecho generó repudio por tratarse de un emblema patrio en uno de los espacios más simbólicos de la ciudad.

Un nuevo hecho de vandalismo en Ushuaia generó malestar e indignación entre vecinos. Según una denuncia recibida por este medio, personas desconocidas dañaron el Escudo Nacional Argentino ubicado en la Plaza Malvinas Argentinas, uno de los espacios más representativos de la capital fueguina.

El ataque afectó directamente a uno de los símbolos patrios instalados en el paseo público, considerado un sitio de alto valor histórico y emocional para la comunidad, especialmente por su vínculo con la memoria de la Gesta de Malvinas.

“Rompieron nuestro Escudo Nacional, emblema de nuestra Patria”, expresó el mensaje enviado a esta redacción por un vecino que registró los daños.

Un lugar cargado de simbolismo

La Plaza Malvinas no es un espacio más dentro de la ciudad. Allí se realizan actos oficiales, homenajes a los excombatientes y actividades conmemorativas vinculadas a la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El daño a un símbolo patrio en ese contexto no solo representa un acto de vandalismo contra el patrimonio urbano, sino también una ofensa al significado histórico del lugar.

¿Habrá investigación?

Hasta el momento no trascendió si se radicó una denuncia formal ni si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Vecinos reclamaron mayor control y mantenimiento del espacio público, así como sanciones ejemplares para quienes atenten contra símbolos nacionales.

COMENTARIOS
  1. Anónimofebrero 20, 2026

    Invertebrados cerebrales.

  2. Anónimofebrero 20, 2026

    Liberesclavos mios les ordene claramente que no llamaran la atención. Habrá sanciones para ustedes. Su amo Trump.

  3. Anónimofebrero 20, 2026

    Hay camaras que digan quien fue, como cuando los judios hicieron un acto detras del monumento malvinas. No quedo en nada

  4. Anónimofebrero 20, 2026

    ¿de qué se sorprenden? Si el gobierno nacional vive pregonando la antipatria.

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

