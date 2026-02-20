Indignación en Ushuaia: vandalizaron el Escudo Nacional en la Plaza Malvinas

Vandalizaron el Escudo Nacional en la Plaza Malvinas de Ushuaia. Vecinos expresaron indignación por el ataque al símbolo patrio.
Un nuevo hecho de vandalismo en Ushuaia generó malestar e indignación entre vecinos. Según una denuncia recibida por este medio, personas desconocidas dañaron el Escudo Nacional Argentino ubicado en la Plaza Malvinas Argentinas, uno de los espacios más representativos de la capital fueguina.
El ataque afectó directamente a uno de los símbolos patrios instalados en el paseo público, considerado un sitio de alto valor histórico y emocional para la comunidad, especialmente por su vínculo con la memoria de la Gesta de Malvinas.
“Rompieron nuestro Escudo Nacional, emblema de nuestra Patria”, expresó el mensaje enviado a esta redacción por un vecino que registró los daños.
Un lugar cargado de simbolismo
La Plaza Malvinas no es un espacio más dentro de la ciudad. Allí se realizan actos oficiales, homenajes a los excombatientes y actividades conmemorativas vinculadas a la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
El daño a un símbolo patrio en ese contexto no solo representa un acto de vandalismo contra el patrimonio urbano, sino también una ofensa al significado histórico del lugar.
¿Habrá investigación?
Hasta el momento no trascendió si se radicó una denuncia formal ni si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.
Vecinos reclamaron mayor control y mantenimiento del espacio público, así como sanciones ejemplares para quienes atenten contra símbolos nacionales.
