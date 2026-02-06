Grave denuncia contra OSEF: afiliada acusa corte de cobertura en el Hospital Italiano y falta de atención médica

0 0 06 febrero 2026 2026-02-06T10:48:00-03:00 Editar esta nota

Afiliada denunció que OSEF cortó la cobertura con el Hospital Italiano sin aviso y se negó a autorizar una guardia en un caso delicado.

Una madre denunció públicamente que OSEF interrumpió la cobertura con el Hospital Italiano sin previo aviso y que se negaron a autorizar la guardia para su hija, con patología de base.
Una afiliada a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) expresó su profunda indignación y realizó una grave denuncia pública por el corte del servicio con el Hospital Italiano, en la Ciudad de Buenos Aires, situación que —según afirmó— ocurrió sin previo aviso y dejó a su hija sin cobertura médica en un cuadro delicado de salud.

De acuerdo al testimonio difundido, la hija de la afiliada presenta una patología de base y en las últimas horas comenzó con síntomas que requirieron atención médica urgente. Sin embargo, al presentarse en la guardia del Hospital Italiano, OSEF se negó a autorizar la atención, argumentando que el convenio se encuentra suspendido.

“La guardia no la quieren cubrir. Toda la semana nos tuvieron a las vueltas, suspendiendo turnos porque decían que no había cobertura. Nos aseguraban que se iba a arreglar en el transcurso del día y hoy nos dicen que quizá recién la próxima semana”, relató la madre, visiblemente angustiada.

Según detalló, desde la obra social le indicaron como única alternativa trasladarse al Sanatorio Güemes, a pesar de que allí no conocen la historia clínica de la paciente y se encuentra lejos del lugar donde se encontraban, lo que —según denunció— implica un riesgo innecesario.

La afiliada sostuvo que permanece en la guardia del Hospital Italiano aguardando una respuesta favorable, pero que solo recibe negativas. “Juegan con la salud de los pacientes. No autorizan la guardia, no depositan la ayuda y te tienen dando vueltas”, expresó.

En su descargo público, la madre hizo responsable a OSEF y a su Directorio por cualquier complicación que pudiera sufrir su hija, y advirtió a otros pacientes con derivaciones al Hospital Italiano sobre la situación actual: “El servicio está cortado. No autorizan ni la guardia”.

El reclamo vuelve a exponer la crítica situación de los afiliados de OSEF fuera de la provincia, particularmente en casos de alta complejidad, y genera preocupación por el impacto que la falta de definiciones puede tener en la salud de pacientes vulnerables.

