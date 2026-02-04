El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras un fallo judicial y habilitó un nuevo régimen de pensiones no contributivas.
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo esquema de pensiones no contributivas. La medida fue formalizada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión se produjo luego de una resolución del Juzgado Federal de Campana, que declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793 y obligó al Poder Ejecutivo a implementar sin demoras el régimen aprobado por el Congreso. A partir de ese fallo, el Gobierno avanzó con la reglamentación y con una reorganización institucional de la política pública en materia de discapacidad.
Nuevo esquema de pensiones y criterios de acceso
El decreto habilita oficialmente la Pensión por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza al esquema anterior y establece nuevos requisitos de acceso, condiciones de permanencia y mecanismos de control.
Entre los puntos centrales, la norma dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo régimen, evitando interrupciones en el cobro. También fija criterios de compatibilidad con otros ingresos y beneficios sociales, una de las cuestiones más debatidas durante la aplicación de la ley.
El objetivo declarado es ordenar el sistema, garantizar derechos y evitar superposiciones, aunque organizaciones del sector advierten que los controles deberán aplicarse sin afectar el principio de protección social que sustenta la norma.
Cambios institucionales y dependencia del Ministerio de Salud
Otro aspecto clave del decreto es la reconfiguración del área de discapacidad dentro del Estado nacional. A partir de la reglamentación, la Secretaría Nacional de Discapacidad pasará a depender del Ministerio de Salud, concentrando allí la planificación y ejecución de las políticas públicas vinculadas al sector.
Según el texto oficial, el cambio busca consolidar un enfoque integral, articulando salud, protección social e inclusión laboral, y reforzar la coordinación con las provincias.
En paralelo, el Ejecutivo designó a Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad. El médico sanitarista ya se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que ahora queda bajo la órbita del nuevo esquema institucional.
Consejo Federal, auditorías y rol de las provincias
El decreto instruye además a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con el objetivo de consensuar parámetros de evaluación socioeconómica y definir criterios comunes en todo el país.
En un plazo de 30 días, el organismo deberá presentar un plan de auditorías periódicas, uno de los puntos que el Gobierno considera centrales para el funcionamiento del sistema.
Las acciones complementarias se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que anticipa un rol activo de las jurisdicciones en la aplicación del nuevo régimen.
Un fallo judicial que forzó la reglamentación
La reglamentación llega en un contexto político y judicial sensible. El fallo del Juzgado Federal de Campana dejó al Ejecutivo sin margen para postergar la implementación de la ley y marcó un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo para suspender normas aprobadas por el Congreso.
De este modo, la entrada en vigencia del nuevo régimen no fue el resultado de una decisión discrecional, sino de una orden judicial expresa, lo que vuelve a poner en debate el vínculo entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia en materia de políticas sociales.
La reglamentación rige desde el 3 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual el nuevo esquema de pensiones y la reorganización institucional quedan plenamente operativos.
