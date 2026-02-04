El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo esquema de pensiones no contributivas. La medida fue formalizada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La decisión se produjo luego de una resolución del Juzgado Federal de Campana, que declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793 y obligó al Poder Ejecutivo a implementar sin demoras el régimen aprobado por el Congreso. A partir de ese fallo, el Gobierno avanzó con la reglamentación y con una reorganización institucional de la política pública en materia de discapacidad.





Nuevo esquema de pensiones y criterios de acceso





El decreto habilita oficialmente la Pensión por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza al esquema anterior y establece nuevos requisitos de acceso, condiciones de permanencia y mecanismos de control.





Entre los puntos centrales, la norma dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo régimen, evitando interrupciones en el cobro. También fija criterios de compatibilidad con otros ingresos y beneficios sociales, una de las cuestiones más debatidas durante la aplicación de la ley.





El objetivo declarado es ordenar el sistema, garantizar derechos y evitar superposiciones, aunque organizaciones del sector advierten que los controles deberán aplicarse sin afectar el principio de protección social que sustenta la norma.