El escándalo de los seguros que salpica a Tierra del Fuego: procesaron al empresario “amigo del poder” que hizo negocios millonarios sin licitación

Procesaron al empresario del escándalo de Nación Seguros. El caso también salpica a Tierra del Fuego, donde una denuncia fue archivada.

La causa Nación Seguros avanza y deja al descubierto una trama de corrupción que también tuvo ramificaciones en Tierra del Fuego. Procesaron a Héctor Martínez Sosa, empresario cercano a Alberto Fernández, con embargos millonarios y un esquema que en la provincia fue denunciado pero jamás investigado.
La corrupción en el negocio de los seguros estatales ya no es solo un escándalo nacional: salpica de lleno a Tierra del Fuego. El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes al empresario Héctor Martínez Sosa y a su empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., señalados como piezas clave en un esquema de contratos direccionados, comisiones ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución judicial incluye un embargo por más de $416 millones y describe la existencia de un verdadero “plan criminal” que tuvo como eje el Decreto 823/2021, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.

A partir de allí, se montó un sistema que permitió direccionar contratos millonarios a brokers amigos, sin licitaciones ni controles, generando beneficios indebidos para empresas privadas en perjuicio del Estado.
Reuniones secretas y negocios a puertas cerradas

La causa se apoya en pruebas contundentes: reuniones informales en la Quinta de Olivos, ingresos sin registro oficial y una fotografía incorporada al expediente donde se observa a Martínez Sosa reunido con el entonces Presidente, en agosto de 2020.

Por estos hechos también fue procesado Hugo Rodríguez, exadministrador de Olivos, acusado de facilitar encuentros fuera de todo circuito institucional, consolidando un canal directo entre el empresario y el poder político.
Empresas beneficiadas

Además de la firma de Martínez Sosa, la Justicia procesó a otras empresas aseguradoras por no impedir las maniobras ilícitas ni aplicar controles internos eficaces. Entre ellas se destaca San Cristóbal Seguros, señalada por haber obtenido beneficios indebidos superiores a los $2.000 millones.

El vínculo con Tierra del Fuego

El expediente judicial reavivó una denuncia que en Tierra del Fuego fue archivada sin investigar, pese a que reproducía el mismo esquema. En la provincia, el empresario Martínez Sosa fue habilitado sin licitación como asesor en materia de seguros, tras la rescisión del convenio histórico con el Banco de Tierra del Fuego. Todo esto con el visto bueno y firma de Gustavo Melalla. 

La maniobra fue denunciada ante la Justicia provincial, pero el caso nunca avanzó, consolidando una sospecha cada vez más extendida: en la isla, el escándalo fue tapado.

Con Alberto Fernández ya procesado y con nuevas imputaciones a empresas privadas, el caso de los seguros promete seguir creciendo. En Tierra del Fuego, la pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino por qué nadie quiso investigarlas.

  1. Anónimofebrero 11, 2026

    Tierra del fuego, provincia fundada bajo deseos de CORRUPTOS. MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO, ESTABILLO, JUSTICIALISTA MANFREDOTI, ALIANZA RADICAL PERONISTA COLAZO-COCCARO, ARI FABIANA RIOS Y FORJA MELELLA, díganme si estas MIERDAS no fueron LADRONES Y CORRUPTOS, PROTEGIDOS POR EL CLAN LOFFLER

  2. Anónimofebrero 11, 2026

  3. Anónimofebrero 11, 2026

    antes de irse devita le firmo la prorroga por 1 año, muy impunemente

  4. Anónimofebrero 11, 2026

    JAJJAA NO PASA NADA SON TODOS AMIGOS NUNCA LES PASA NADA A ELLOS.

  5. Anónimofebrero 11, 2026

    Esta re salpicada TDF.

  6. Anónimofebrero 11, 2026

    Que raro mandriles haciendo "negocios"

  7. Anónimofebrero 11, 2026

    melella te la van a poner doblada, pero por eso no te haces drama

  8. Anónimofebrero 11, 2026

    El trolo no se perdió una

  9. Anónimofebrero 11, 2026

    TODOS CHORROS LPMQLRP.

  10. Anónimofebrero 11, 2026

    Vamos milei, se están robando los kkkk, todo lo que queda de la olla

  11. Anónimofebrero 11, 2026

    KUKA TENÍA QUE SER EL PRESIDENTE CORRUPTO. AUNQUE NO LE LLEGA NI A LOS TALONES A LA KRETINA MAYOR

  12. Anónimofebrero 11, 2026

    LOS DEL PODER JUDICIAL SON LOS MÁS POLÍTICOS DE TODOS, PERO OCULTOS DETRÁS DE LA TOGA

