Despiste y vuelco en la Ruta 3: una joven fue trasladada al hospital de Tolhuin

1 0 24 febrero 2026 2026-02-24T02:32:00-03:00 Editar esta nota

Una joven de 27 años volcó con su vehículo en la Ruta 3 cerca de Tolhuin y fue trasladada al hospital de manera preventiva.

El siniestro ocurrió el lunes por la noche en el kilómetro 2959 de la Ruta Nacional 3. La conductora, de 27 años, fue derivada al hospital de manera preventiva tras presentar dolencias.
Un despiste y posterior vuelco se registró el lunes alrededor de las 21:50 sobre el kilómetro 2959 de la Ruta Nacional 3, en cercanías de la ciudad de Tolhuin.

El vehículo involucrado fue un Fiat Punto color negro, conducido por Aldana Palacios (27), quien circulaba en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado y terminó volcando a un costado de la calzada.

Tras el incidente, personal de emergencias acudió al lugar y brindó asistencia a la conductora, quien fue trasladada de manera preventiva al Hospital Modular de Tolhuin debido a dolencias producto del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios sanitarios, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y evaluaron las circunstancias que habrían derivado en el siniestro.

Hasta el momento no se informó la participación de otros vehículos ni mayores complicaciones en el tránsito.

