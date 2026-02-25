Denuncian graves problemas edilicios en el Jardín N°27 “Botecito de Papel” y cuestionan al Gobierno provincial

La crisis edilicia en las instituciones educativas de Tierra del Fuego suma un nuevo episodio. Esta vez, la preocupación se centra en el Jardín de Infantes N°27 Botecito de Papel, cuya comunidad denuncia condiciones estructurales deficientes y soluciones transitorias que no garantizan seguridad ni calidad educativa.

Padres y docentes señalan que desde hace años el establecimiento arrastra problemas con la caldera y las instalaciones de gas. El año pasado, incluso, se difundió un video que mostraba el funcionamiento de la sala de máquinas con una importante pérdida de gas que generaba una llamarada de fuego. Según relatan, en aquel momento la solución fue provisoria y superficial, sin abordar el problema de fondo.





Durante el receso de verano se esperaba una reparación integral. Sin embargo, el ciclo lectivo comenzó nuevamente sin medidor de gas instalado, profundizando la incertidumbre.