Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abusos sexuales a dos menores en Tolhuin

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales contra su hija y su hermana en Tolhuin. El fallo lo dictó el Tribunal de Río Grande.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande halló culpable a un hombre de 47 años por abusar sexualmente de su hija biológica y de su hermana. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tolhuin.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande condenó este lunes 9 de febrero de 2026 a un hombre de 47 años a la pena de 20 años de prisión, tras hallarlo penalmente responsable de abusos sexuales cometidos contra dos menores de edad, su hija biológica y su hermana.

Los hechos por los cuales fue juzgado ocurrieron en la ciudad de Tolhuin, y la sentencia fue dictada este mediodía luego de finalizado el análisis de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, que se desarrolló a puertas cerradas, en resguardo de las víctimas.

Durante el debate, el Tribunal evaluó los elementos probatorios presentados por las partes, así como los testimonios y pericias incorporadas a la causa, concluyendo que se encontraba acreditada la responsabilidad penal del acusado.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo la etapa de alegatos, instancia en la que la fiscal Mariel Zárate solicitó una condena de 40 años de prisión, al considerar plenamente probados los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

En contraposición, el defensor oficial Marcelo Escola requirió la inimputabilidad y absolución del acusado, argumentando que el hombre no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos al momento de los hechos.

Finalmente, los magistrados resolvieron imponer una pena de 20 años de prisión, desestimando el planteo de la defensa y dando por acreditada la culpabilidad del condenado.

La sentencia representa un fallo de relevancia en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de creciente demanda social por respuestas judiciales firmes frente a delitos sexuales.

BLOGGER: 3
  1. Anónimofebrero 10, 2026

    Violín hijo de puta pudrite en la cárcel rata inmunda se hizo justicia

  2. Anónimofebrero 10, 2026

    Increibles los pelucas están en todos los delitos y hasta inventan nuevos como las criptos.

  3. Anónimofebrero 10, 2026

    yunke en los tobillos y a conocer a Fagnanito

