Choque a la altura del Club Hípico: uno de los conductores estaba alcoholizado

Un choque vehicular se registró este viernes 6 de febrero sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Club Hípico de Ushuaia, y fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y una Fiat Ducato. A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas.

Según se informó, el siniestro involucró a un Renault Kangoo blanco, conducido por Sebastián Sena, de 50 años, quien circulaba como único ocupante, y una Fiat Ducato, también de color blanco, al mando de Norberto Verdu, de 81 años, quien viajaba acompañado por una mujer mayor de edad.





Al arribar al lugar, personal policial realizó las verificaciones de rigor y constató que el conductor del Renault Kangoo presentaba signos evidentes de encontrarse en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes, conforme a la normativa vigente.





El hecho volvió a poner en foco la problemática del consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales, incluso en casos donde, como en esta oportunidad, no se registraron heridos.





Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al conducir, especialmente en rutas y accesos a la ciudad, para evitar accidentes que puedan tener consecuencias graves.