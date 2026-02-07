Choque a la altura del Club Hípico: uno de los conductores estaba alcoholizado

07 febrero 2026

Choque en la Ruta 3, a la altura del Club Hípico de Ushuaia. Uno de los conductores estaba alcoholizado. No hubo heridos.

El siniestro ocurrió este viernes en Ushuaia e involucró a un Renault Kangoo y una Fiat Ducato. No hubo personas lesionadas, pero uno de los conductores dio positivo en alcohol.
Un choque vehicular se registró este viernes 6 de febrero sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Club Hípico de Ushuaia, y fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y una Fiat Ducato. A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas.

Según se informó, el siniestro involucró a un Renault Kangoo blanco, conducido por Sebastián Sena, de 50 años, quien circulaba como único ocupante, y una Fiat Ducato, también de color blanco, al mando de Norberto Verdu, de 81 años, quien viajaba acompañado por una mujer mayor de edad.

Al arribar al lugar, personal policial realizó las verificaciones de rigor y constató que el conductor del Renault Kangoo presentaba signos evidentes de encontrarse en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes, conforme a la normativa vigente.

El hecho volvió a poner en foco la problemática del consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales, incluso en casos donde, como en esta oportunidad, no se registraron heridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al conducir, especialmente en rutas y accesos a la ciudad, para evitar accidentes que puedan tener consecuencias graves.

  Anónimofebrero 07, 2026

    Esclavos liberpelucas les ordenó que dejen de llamar la atención sobre ustedes , aflojen con el vino y las habituales drogas. Su amo Trump.

  Anónimofebrero 07, 2026

    He comprobado fehacientemente que la alcoholemia 00 no sirve y que el 0,5 no afecta las reacciones un un automovilista. Lo que que afecta y MUCHO es la falta de responsabilidad de algunos jovenes al volante de un GOL.

