Autorizan a un buque de Estados Unidos a realizar investigaciones científicas en aguas argentinas

El Consejo Federal Pesquero (CFP) autorizó el ingreso y operación del buque científico estadounidense Roger Revelle en aguas jurisdiccionales argentinas, tras dar el visto bueno a un pedido formal presentado por la Embajada de Estados Unidos. La campaña de investigación comenzará el 5 de marzo.

El Roger Revelle es operado por la Universidad de California en San Diego y la misión cuenta con financiamiento de dos agencias clave del gobierno estadounidense: la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y la NSF (Fundación Nacional de Ciencias). Las tareas se desarrollan en el marco del programa internacional GO-SHIP (Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Program).





Según consta en el acta oficial del CFP, el objetivo central del crucero científico es analizar la evolución de variables oceanográficas estratégicas, como la temperatura del mar, los niveles de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono de origen antropogénico en el Océano Atlántico, comparando los resultados con los datos obtenidos en la última campaña similar realizada en 2014.





En paralelo, el INIDEP manifestó su conformidad para que la investigadora Carla Berghoff participe de la expedición en calidad de observadora argentina, lo que permitirá el acceso directo del país a la información científica generada durante el relevamiento.





Tras analizar la documentación presentada, el Consejo Federal Pesquero concluyó que, dentro de su ámbito de competencia, no existen impedimentos para autorizar la investigación, siempre y cuando se lleve adelante conforme a la normativa vigente. No obstante, el organismo remarcó que la autorización está condicionada a que el Estado solicitante entregue la totalidad de los datos básicos, así como los informes preliminares y finales, antes de cualquier publicación de los resultados.





Asimismo, el CFP subrayó la necesidad de respetar los plazos reglamentarios en este tipo de solicitudes, con el objetivo de evitar demoras o conflictos administrativos que requieren la intervención de múltiples organismos del Estado.





Finalmente, el Consejo instruyó a la Coordinación Institucional a comunicar la decisión adoptada y devolver las actuaciones a la Autoridad de Aplicación. La sesión se dio por finalizada a las 13 horas, y se acordó que la próxima reunión del CFP se realizará los días 11 y 12 de febrero de 2026, en su sede.





La autorización vuelve a poner bajo la lupa el control, la supervisión y el acceso soberano a la información científica generada por buques extranjeros que operan en aguas argentinas, un tema sensible en el contexto geopolítico y estratégico del Atlántico Sur.