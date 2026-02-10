ATE convocó a paro y movilización en Tierra del Fuego contra la Reforma Laboral

ATE Tierra del Fuego convocó a paro y movilización en Ushuaia contra la Reforma Laboral que se debate en el Congreso y que advierten afecta derechos.

El gremio estatal anunció una medida de fuerza con marcha en Ushuaia para este miércoles, en rechazo a la reforma que se debate en el Congreso y que consideran regresiva para los trabajadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego declaró un paro de actividades con movilización para esta semana, en el marco del rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, iniciativa que actualmente se encuentra en tratamiento en el Congreso.

La decisión fue formalizada mediante una nota de notificación dirigida al gobernador Gustavo Melella, fechada el lunes 9 de febrero, que ingresó por mesa de entradas del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Asuntos Gremiales. En el escrito, el sindicato expone su preocupación por los alcances de la reforma y advierte sobre un retroceso en los derechos laborales.

Desde ATE sostienen que los cambios propuestos “afectan los derechos de los trabajadores” y alertan sobre el riesgo de un deterioro en las condiciones laborales y salariales, además de una mayor precarización y pérdida de estabilidad laboral.

“Somos conscientes de la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades que traería la presente reforma”, señala el documento, al tiempo que cuestiona la falta de diálogo y consenso con los sectores directamente afectados por las modificaciones.

En ese contexto, el gremio resolvió avanzar con una medida de fuerza para el miércoles 11 de febrero de 2026, que incluirá un paro de actividades y una movilización en la ciudad de Ushuaia. La concentración fue fijada para las 11:00 horas, en la intersección de San Martín y Guaraní, desde donde partirá la marcha.



La protesta provincial se enmarca en un conflicto de alcance nacional, ya que ATE en todo el país convocó a medidas en rechazo al proyecto oficialista, cuyo tratamiento en el Senado está previsto precisamente para este miércoles. En paralelo, desde la CGT advirtieron que podrían avanzar hacia un paro nacional si la reforma es aprobada. 

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional aseguran contar con los votos necesarios en la Cámara Alta para sancionar la iniciativa, lo que mantiene en estado de alerta a sindicatos y organizaciones gremiales de todo el país.

