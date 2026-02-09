Asado en Chile y ajuste en casa: diputados libertarios fueguinos se relajan mientras avanza la reforma laboral

Diputados libertarios de Tierra del Fuego participaron de un festival de asado en Chile mientras avanza el debate por la reforma laboral.

Miguel Rodríguez y Santiago Pauli viajaron a Porvenir para participar de un festival gastronómico, mientras en la Argentina se prepara un debate clave que impactará de lleno en los derechos laborales.
Mientras en la Argentina se profundiza la discusión por la reforma laboral y crece la preocupación entre trabajadores, gremios y sectores productivos, los diputados nacionales por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez y Santiago Pauli (La Libertad Avanza), eligieron cruzar la frontera para participar de un festival de asado en Chile.

La escena no pasó desapercibida. En la antesala de un debate parlamentario que podría modificar condiciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos, los legisladores fueguinos se mostraron distendidos, delantal puesto y pinzas en mano, integrando un equipo gastronómico denominado “Los Leones del Sur”, en la 23ª edición del Festival Internacional del Asado, en la localidad de Porvenir.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras en Tierra del Fuego se multiplican los reclamos por salarios atrasados, ajustes, conflictos estatales y un clima social cada vez más tenso, sus representantes en el Congreso optaron por una agenda recreativa fuera del país, lejos de los problemas cotidianos que atraviesan a la provincia.

El viaje se dio, además, en un contexto de fuerte malestar social, con sectores que advierten que la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional profundizará la precarización y recortará derechos históricos. Sin embargo, para los diputados libertarios, el fin de semana transcurrió entre brasas, aplausos y camaradería internacional.

No se trata solo de un festival gastronómico. Se trata del mensaje político que se transmite: cuando el debate es incómodo y el ajuste golpea, algunos eligen el humo del asado antes que el humo de las protestas.

Las preguntas empiezan a circular con fuerza: ¿Esta es la prioridad de la representación fueguina?¿Asado internacional o defensa de los intereses locales?

En tiempos de crisis, los gestos también gobiernan. Y este fin de semana, el gesto fue claro.

  1. Anónimofebrero 09, 2026

    Los peronistas estubieron 70 años.ya paso la oportunidad y se afanaron el país..argentina es pobre de tantos saqueos por los políticos.10 veces en default.te chorreaban con la inflación ladrones.

    1. Anónimofebrero 09, 2026

      Según vos libertario ignorante, no hubo gobiernos radicales ni militares en 70 años. Lee un poco imbecil que los libros no muerden.

  2. Anónimofebrero 09, 2026

    chilote com3 cholga y lpmtmp!!!

    1. Anónimofebrero 09, 2026

      Que pasa gueon...No me digas que te comio la mujer un cholo, hay que se pito corto para que te cage un cholo.

  3. Anónimofebrero 09, 2026

    Estos muertos de hambre de LLA vinieron por tooodoooo!! A chorear rapido y a dos manos se ha dicho!!

    1. Anónimofebrero 09, 2026

      ustedes ya robaron todo, ahora adermicina y a trabajar

    2. Anónimofebrero 09, 2026

      "salarios atrasados, ajustes, conflictos estatales " dice la nota.
      La raíz del problema es el ESTADO POPULISTA; NAC&POP que tenemos hacen 30 años. Ahora se les acabó el afano y tienen que T R A B A J A R
      porque al país lo dejaron fundido

  4. Anónimofebrero 09, 2026

    Si es c9n la de ellos qué te calienta?? Qué hagan su vida, los kukardos volaban mujeres, les pegaban, las descuartizaron y quedan en la nada... deja vivir tranquilo

  5. Anónimofebrero 09, 2026

    QUE TIENE QUE VER JAJAJAJ

  6. Anónimofebrero 09, 2026

    El asado en argentina está carisimo por eso se van a Chile estos traidores a la patria y la entrega del pais sigue no solo a estados unidos y a los judíos, también la entrega de todos los derechos laborales ,todo son órdenes del fmi ,y los boludos festejando los quiero ver festejar cuando no les paguen una mierda y los echen a todos sin indemnización además de que van a trabajar 12 horas diarias

  7. Anónimofebrero 09, 2026

    Antes se juntaban a comer polenta, ahora asado. Mejora la cuestión

    1. Anónimofebrero 09, 2026

      Y a cuanto esta el asado en argentina salame ¿bajo el precio de la carne?

  8. Anónimofebrero 09, 2026

    Aguantaaa se fueron a Chile, tampoco es que andaban en un yate llenos de minas no es para tanto..

  9. Anónimofebrero 09, 2026

    estos inútiles son peor de los que se van, lamentablemente

  10. Anónimofebrero 09, 2026

    Si son chilotes que querés. En TDF votaron a bolitas y chilotes

  11. Anónimofebrero 09, 2026

    Los boludos traidores liberales en el exterior en chile obvio la carne está barata en Chile , en argentina la carne está carisima ,ya nadie come carne en argentina todos compran pollo. El acuerdo comercial de argentina y estados unidos es una entrega, no es libre comercio si firman un acuerdo comercial con un solo país y no poder comerciar con otros . Y parte de esa entrega es entregar nuestra soberanía a estados unidos ,entregat toereas con minerales raros ,ser colonia es esclavitud . Los quiero ver festejar a los boludos liberales que viven con sus padres porque no pueden alquilar ni comprar un terreno festejando la reforma laboral cuando estén trabajando 12 horas diarias ,no les paguen nada y los echen sin indemnización además de que van a eliminar el monotributo para que todos los contribuyentes se pasen al régimen de autónomos para que el estado recaude más por orden del fmi ,para que el gobierno siga pagando la deuda que el mismo caputo tomó, porque caputo fue ministro de economía de macri ,no voten más a estos liberales truchos son todos traidores a la patria y ladrones ,son igual de ladrones y corruptos que los anteriores

  12. Anónimofebrero 09, 2026

    No entiendo cual es el problema

