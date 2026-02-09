Asado en Chile y ajuste en casa: diputados libertarios fueguinos se relajan mientras avanza la reforma laboral

Mientras en la Argentina se profundiza la discusión por la reforma laboral y crece la preocupación entre trabajadores, gremios y sectores productivos, los diputados nacionales por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez y Santiago Pauli (La Libertad Avanza), eligieron cruzar la frontera para participar de un festival de asado en Chile.

La escena no pasó desapercibida. En la antesala de un debate parlamentario que podría modificar condiciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos, los legisladores fueguinos se mostraron distendidos, delantal puesto y pinzas en mano , integrando un equipo gastronómico denominado “Los Leones del Sur”, en la 23ª edición del Festival Internacional del Asado, en la localidad de Porvenir.





El contraste es difícil de ignorar. Mientras en Tierra del Fuego se multiplican los reclamos por salarios atrasados, ajustes, conflictos estatales y un clima social cada vez más tenso, sus representantes en el Congreso optaron por una agenda recreativa fuera del país, lejos de los problemas cotidianos que atraviesan a la provincia.





El viaje se dio, además, en un contexto de fuerte malestar social, con sectores que advierten que la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional profundizará la precarización y recortará derechos históricos. Sin embargo, para los diputados libertarios, el fin de semana transcurrió entre brasas, aplausos y camaradería internacional.





No se trata solo de un festival gastronómico. Se trata del mensaje político que se transmite: cuando el debate es incómodo y el ajuste golpea, algunos eligen el humo del asado antes que el humo de las protestas.





Las preguntas empiezan a circular con fuerza: ¿Esta es la prioridad de la representación fueguina?¿Asado internacional o defensa de los intereses locales?





En tiempos de crisis, los gestos también gobiernan. Y este fin de semana, el gesto fue claro.