Allanamientos por un robo en la Margen Sur, secuestran elementos y notifican a dos sospechosos

Personal policial realizó este jueves dos allanamientos en la ciudad de Río Grande en el marco de la investigación por un robo ocurrido el pasado 14 de febrero, en el que fueron sustraídas prendas de vestir y diversos objetos.

Los operativos fueron dispuestos por el Juzgado de Instrucción Nº3 y se concretaron en viviendas de la zona de la Margen Sur.





El primero tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Keninek Nº160, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. Allí se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes.





El segundo allanamiento se llevó adelante en una vivienda de calle Los Sauces Nº48, aunque en ese lugar no se informaron incautaciones vinculadas al hecho investigado.





En el marco de las actuaciones judiciales, Azael Ángel Hernández y Dylan Gianluca Quiroz fueron notificados de sus derechos y garantías procesales y quedaron supeditados a la investigación en curso.





La causa continúa bajo la órbita judicial mientras los investigadores intentan determinar responsabilidades y el destino de los objetos sustraídos.