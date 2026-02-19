Allanamientos por un robo en la Margen Sur, secuestran elementos y notifican a dos sospechosos

0 0 19 febrero 2026 2026-02-19T01:32:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande: realizaron allanamientos por un robo en la Margen Sur. Secuestraron elementos y dos sospechosos fueron notificados por la Justicia.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Nº3 tras un hecho ocurrido el 14 de febrero. La Policía incautó objetos vinculados a la causa.
Personal policial realizó este jueves dos allanamientos en la ciudad de Río Grande en el marco de la investigación por un robo ocurrido el pasado 14 de febrero, en el que fueron sustraídas prendas de vestir y diversos objetos.

Los operativos fueron dispuestos por el Juzgado de Instrucción Nº3 y se concretaron en viviendas de la zona de la Margen Sur.

El primero tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Keninek Nº160, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. Allí se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes.

El segundo allanamiento se llevó adelante en una vivienda de calle Los Sauces Nº48, aunque en ese lugar no se informaron incautaciones vinculadas al hecho investigado.

En el marco de las actuaciones judiciales, Azael Ángel Hernández y Dylan Gianluca Quiroz fueron notificados de sus derechos y garantías procesales y quedaron supeditados a la investigación en curso.

La causa continúa bajo la órbita judicial mientras los investigadores intentan determinar responsabilidades y el destino de los objetos sustraídos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2464,Interes General,3322,Internacionales,170,Locales,4284,Noticias Nacionales,1449,Policiale,8,Policiales,11561,Sociedad,5184,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15178,Ultimas Noticias,13567,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Allanamientos por un robo en la Margen Sur, secuestran elementos y notifican a dos sospechosos
Allanamientos por un robo en la Margen Sur, secuestran elementos y notifican a dos sospechosos
Río Grande: realizaron allanamientos por un robo en la Margen Sur. Secuestraron elementos y dos sospechosos fueron notificados por la Justicia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4W-fk64EieFoRShsbh8nUw7N0tGB45xvoa-EH0tNIrrmde9DTaE2psFMmeIYCzOJrcKt0nkkqSt5Ub5pLtwhwx4eSayywyNHfYZKG2tmnjsJfA-7FtOeKdJQJc50IJ3Ho48s-mImm969_haPYPlmqBE8yeNeRxgRhpHNIytud2PSDw3HlSfNB/w640-h566/allanamineto%20por%20robo%20en%20rio%20grande.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4W-fk64EieFoRShsbh8nUw7N0tGB45xvoa-EH0tNIrrmde9DTaE2psFMmeIYCzOJrcKt0nkkqSt5Ub5pLtwhwx4eSayywyNHfYZKG2tmnjsJfA-7FtOeKdJQJc50IJ3Ho48s-mImm969_haPYPlmqBE8yeNeRxgRhpHNIytud2PSDw3HlSfNB/s72-w640-c-h566/allanamineto%20por%20robo%20en%20rio%20grande.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/allanamientos-por-un-robo-en-la-margen.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/allanamientos-por-un-robo-en-la-margen.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos