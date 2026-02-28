Allanamiento por robo de herramientas y dinero: un hombre fue imputado

Una denuncia radicada en la Comisaría Cuarta de Río Grande por la sustracción de herramientas de mano y dinero en efectivo derivó en un allanamiento con resultado positivo en la ciudad.

Tras las tareas investigativas llevadas adelante por personal policial, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte libró una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Monte Independencia N.º 108.





Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.





En el marco de la investigación, el ciudadano Luis Francisco González (32) fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando formalmente imputado en la causa.





La investigación continúa con el objetivo de determinar la totalidad de los elementos sustraídos y establecer eventuales responsabilidades adicionales.