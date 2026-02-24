Alarma sanitaria: los casos de sífilis siguen aumentando en Tierra del Fuego

La provincia registra uno de los mayores crecimientos interanuales del país. En lo que va de 2026 ya se notificaron 41 nuevos casos y el 76% de los contagios se concentra en jóvenes de 15 a 39 años. Especialistas advierten sobre la baja percepción de riesgo y el menor uso de preservativo.

La sífilis continúa en ascenso en Tierra del Fuego y ya genera preocupación en el sistema sanitario provincial. En diálogo con Radio Provincia, la infectóloga Rocío Romero, profesional del Hospital Regional Río Grande, confirmó que los diagnósticos vienen aumentando de manera sostenida en los últimos años y remarcó la necesidad de fortalecer la detección temprana.





“Se transmite a través de relaciones sexuales sin uso de preservativo”, explicó la especialista, precisando que el contagio puede producirse tanto en sexo vaginal como anal. Además, advirtió sobre uno de los aspectos más delicados: la transmisión vertical. “La mujer embarazada puede transmitir la enfermedad al bebé y puede tener consecuencias graves”, señaló.





Una enfermedad silenciosa que puede agravarse





La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum y es curable con tratamiento adecuado —principalmente penicilina—. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para su control es que puede cursar etapas iniciales sin síntomas evidentes.





Romero explicó que la enfermedad atraviesa tres estadios. En la primera fase puede aparecer una úlcera indolora que muchas veces pasa desapercibida. Sin diagnóstico ni tratamiento, la infección avanza y puede manifestarse meses o incluso años después, comprometiendo piel (incluidas palmas y plantas), hígado y sistema nervioso.





En etapas avanzadas puede provocar complicaciones cardiovasculares —como afectación de la aorta— y neurológicas, incluso con daño cerebral irreversible.

Crecimiento interanual superior al 50%





Los datos epidemiológicos confirman la tendencia. Hasta el 14 de febrero de 2026 se notificaron 41 casos nuevos en la provincia. Durante 2025, el promedio superó un caso por día.





Informes recientes ubican a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor crecimiento porcentual del país. En algunas mediciones, el aumento fue del 71% respecto a la mediana 2020-2024, con más de 300 casos registrados en reportes parciales de 2025.





El 76% de los contagios se concentra en personas de entre 15 y 39 años. No obstante, la infectóloga aclaró que “no discrimina edad”: cualquier persona sexualmente activa puede estar en riesgo.





Especialistas vinculan el aumento principalmente a la disminución en el uso del preservativo y a una menor percepción del riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual.