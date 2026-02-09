Absolvieron al joven acusado de abuso sexual en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal dictó la absolución de un joven de 25 años imputado por presunto abuso sexual contra su expareja y declaró extinguida la acción penal por lesiones leves.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia resolvió absolver a un joven de 25 años que se encontraba acusado por el presunto delito de abuso sexual contra quien fuera su pareja, decisión que le permitió recuperar plenamente su libertad de acción.

En el mismo fallo, los magistrados también dispusieron la extinción de la acción penal respecto de los cargos vinculados a lesiones leves, dando así por concluido el proceso judicial iniciado a partir de la denuncia presentada por la mujer.

Durante la etapa de alegatos finales, la fiscal especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Paula Schapochnik, sostuvo la acusación y consideró acreditados los hechos investigados. En ese marco, solicitó una pena de ocho años de prisión efectiva bajo la calificación de abuso sexual agravado y amenazas coactivas, requerimiento que fue rechazado por la defensa del imputado.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía, quienes analizaron la prueba producida durante el debate oral y escucharon los testimonios de las partes antes de deliberar y emitir el veredicto absolutorio.

Finalizada la audiencia, se informó que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 12 de febrero a las 19 horas, momento en el cual se detallarán los argumentos jurídicos que llevaron a los jueces a desestimar la acusación por delitos contra la integridad sexual.

