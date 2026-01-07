Vuoto reorganiza el gabinete y confirma a Garay e Iriarte en áreas clave del Municipio

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, ratificó cambios estratégicos en su gabinete municipal con la confirmación de Yésica Garay como jefa de Gabinete y Sebastián Iriarte como secretario de Gobierno, en el marco de un proceso de reordenamiento interno de la gestión.

En el marco de un proceso de reorganización y optimización de la estructura municipal, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, confirmó las designaciones de Yésica Garay como jefa de Gabinete de la Municipalidad y de Sebastián Iriarte como nuevo secretario de Gobierno del Municipio.





Las definiciones apuntan a fortalecer áreas consideradas estratégicas dentro del Ejecutivo local, en un contexto político y económico que exige mayor capacidad operativa, presencia territorial y articulación política.





Tras asumir formalmente el cargo, Yésica Garay destacó la convocatoria realizada por el intendente y explicó que, para asumir la función, solicitó licencia al cargo para el cual había sido electa como concejala. “Es un orgullo muy grande ser convocada nuevamente para integrar el gabinete municipal”, expresó, y adelantó que su gestión buscará imprimirle “una fuerte impronta operativa al área, potenciando el trabajo territorial y la capacidad de respuesta del Municipio”.





Por su parte, Sebastián Iriarte, quien asumió como secretario de Gobierno, remarcó que desde su nuevo rol intentará fortalecer la dimensión política de la gestión municipal, aportando a la consolidación del proyecto que encabeza Vuoto. Además, manifestó su satisfacción por la designación de Garay, destacando su experiencia dentro del Ejecutivo.



