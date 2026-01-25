Vuelco y alcoholemia récord en Ushuaia: un policía dio 2,61 g/l y no le incautaron el vehículo

Policía volcó y dio positivo de alcoholemia. hasta el momento no le han incautado el auto.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional N.º 3, en el ingreso a Ushuaia. El conductor, un efectivo policial, dio positivo con 2,61 g/l de alcohol en sangre, pero el automóvil no fue secuestrado, generando fuertes cuestionamientos.

Un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura de los Depósitos Fiscales, en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, volvió a encender la polémica por el trato desigual ante la ley. Un Chevrolet Celta terminó volcado al costado de la calzada, conducido por Alan Apaza, de 41 años, quien se desempeña como efectivo policial.

El conductor viajaba acompañado por una mujer de 32 años. Al arribo del personal policial, ambos se encontraban fuera del vehículo y, según se informó, no presentaban lesiones de gravedad.

Sin embargo, el dato más llamativo surgió durante el procedimiento de alcoholemia. El test realizado a Apaza arrojó un resultado positivo de 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente elevada que, en cualquier otro caso, suele derivar en la inmediata incautación del vehículo, además de severas sanciones administrativas y penales.

Pese a ello, el Chevrolet Celta no fue secuestrado, una decisión que generó malestar y fuertes cuestionamientos, ya que el procedimiento no habría sido el mismo que se aplica habitualmente a cualquier ciudadano que circula en idénticas condiciones.

La situación expone nuevamente el debate sobre los privilegios y el doble estándar en los controles de tránsito, especialmente cuando los involucrados pertenecen a fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos, una alcoholemia de este nivel implica la retención del rodado, la inhabilitación para conducir y la intervención de la Justicia.

El hecho ocurrió en un sector altamente transitado y refuerza la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en Tierra del Fuego. Mientras se insiste públicamente en la tolerancia cero y el cumplimiento estricto de las normas, episodios como este dejan al descubierto una aplicación selectiva de la ley.

  1. Anónimoenero 25, 2026

    BOLICIA

  2. Anónimoenero 25, 2026

    Hay que meterle un juicio a la muni y que a los que alguna vez nos paso lo mismo nos devuelvan la plata

  3. Anónimoenero 25, 2026

    Negro!!
    Tierra del negros!!!

  4. Anónimoenero 25, 2026

    parecido al bolicia Gastón Aguilera devenido "jefe" de la comisaria de tolhuin

  5. Anónimoenero 25, 2026

    No está en jurisdicción municipal , por eso no lo hicieron

  6. Anónimoenero 25, 2026

    Tierra del Simio far west edition

  7. Anónimoenero 25, 2026

    Terrible el peluca. Por suerte en breve ellos mismos se van a maniatar solitos con la nueva ley de esclavitud laboral y cuando se den cuenta ya será tarde.

  8. Anónimoenero 25, 2026

    Entre policías no se pisan la chota pero si que se meten los cuernos entre ellos además andan drogados y alcoholizados la mayoría

  9. Anónimoenero 25, 2026

    Estimado crónicas fueguinas, gracias por difundir estás noticias, lamentablemente la POLICÍA PROVINCIAL ESTÁ LLENA DE ESTÁ GENTE, Y TAMBIÉN PERSONAL CONSUMIDOR DE DROGAS VARIAS, DEBERÍAN REALIZAR RINOSCOPIAS SORPRESIVAS, todos saben, jefes cocainomanos, como el retirado crio gral Días, adicto, y muchos otros. RINOSCOPIAS YA PARA LA POLICÍA

  10. Anónimoenero 25, 2026

  11. Anónimoenero 25, 2026

    Cuando son policías, personal de tránsito municipales y jueces,políticos o hijos de políticos, a ellos no les pasa nada, pueden andar drogados y borrachos sin consecuencias

  12. Anónimoenero 25, 2026

    seguramente habia algun funcionario que medio en el secuestro, porque a eso se dedican, el inspector raramente actua por propia decision.

  13. Anónimoenero 25, 2026

    NEGROS DE MIERDA, PERDON ,GENTE CON PROBLEMITAS CULTURALES

  14. Anónimoenero 25, 2026

    Es en ushuaia ,o en BOLIVIA ,digo por las CARAS, POR LAS CARACTERISTICAS DE LA GENTE

