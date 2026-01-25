Vuelco y alcoholemia récord en Ushuaia: un policía dio 2,61 g/l y no le incautaron el vehículo

Un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura de los Depósitos Fiscales, en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, volvió a encender la polémica por el trato desigual ante la ley. Un Chevrolet Celta terminó volcado al costado de la calzada, conducido por Alan Apaza, de 41 años, quien se desempeña como efectivo policial.

El conductor viajaba acompañado por una mujer de 32 años. Al arribo del personal policial, ambos se encontraban fuera del vehículo y, según se informó, no presentaban lesiones de gravedad.





Sin embargo, el dato más llamativo surgió durante el procedimiento de alcoholemia. El test realizado a Apaza arrojó un resultado positivo de 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente elevada que, en cualquier otro caso, suele derivar en la inmediata incautación del vehículo, además de severas sanciones administrativas y penales.





Pese a ello, el Chevrolet Celta no fue secuestrado, una decisión que generó malestar y fuertes cuestionamientos, ya que el procedimiento no habría sido el mismo que se aplica habitualmente a cualquier ciudadano que circula en idénticas condiciones.





La situación expone nuevamente el debate sobre los privilegios y el doble estándar en los controles de tránsito, especialmente cuando los involucrados pertenecen a fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos, una alcoholemia de este nivel implica la retención del rodado, la inhabilitación para conducir y la intervención de la Justicia.





El hecho ocurrió en un sector altamente transitado y refuerza la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en Tierra del Fuego. Mientras se insiste públicamente en la tolerancia cero y el cumplimiento estricto de las normas, episodios como este dejan al descubierto una aplicación selectiva de la ley.