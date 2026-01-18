(Vídeo) Violento vuelco en Ruta 3 frente a la Estancia “Las Hijas”: un joven conductor resultó herido

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2919, frente a la Estancia “Las Hijas”, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Tolhuin.

El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Gol conducido por Gastón Nicolás Barriga, de 25 años, quien circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo.





Según las primeras informaciones, el rodado dio varios tumbos y finalizó su recorrido contra un alambrado, quedando a varios metros de la calzada, en una zona de campo lindera a la ruta.





A raíz del violento vuelco, el conductor resultó con diversas lesiones, por lo que debió recibir asistencia médica. Afortunadamente, se informó que se encuentra fuera de peligro.





En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y colaboraron con la asistencia del herido y el ordenamiento del tránsito en el sector.





Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, sin descartar factores como el estado de la calzada, la velocidad o eventuales condiciones climáticas.



