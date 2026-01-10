(Vídeo) Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible donde se inició el fuego

La Justicia confirmó que el incendio en Puerto Patriada fue intencional: peritos hallaron combustible en el punto de inicio del fuego en Chubut.
La investigación judicial sobre los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut confirmó la presencia de combustible en el área donde se inició el fuego, reforzando la hipótesis de un hecho deliberado e intencional.
Así lo informó el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien describió la situación en la zona de Puerto Patriada como de “alerta permanente”, con miles de personas evacuadas, viviendas destruidas y más de 3.500 hectáreas de bosque nativo arrasadas por las llamas.
“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, expresó el funcionario en declaraciones televisivas, al relatar el impacto del incendio tanto a nivel institucional como personal. Díaz Mayer vive a poco más de mil metros de los focos activos y aseguró que observa la columna de humo desde su propia casa.
“El humo no está blanco, está entre gris y más oscuro. Es una quema permanente”, describió, al tiempo que señaló que el fuego comenzó el lunes en un punto estratégico, equidistante entre El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a metros del único camino de entrada y salida de la zona.
Para el fiscal, la ubicación elegida no fue casual: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos y toda la gente que estaba ahí”.
Díaz Mayer relató que al momento de recibir el aviso del incendio se encontraba participando de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en Golondrinas. Ante la gravedad del escenario, se activó un operativo de emergencia para evitar que los vehículos comenzaran a descender por el único acceso mientras subían los móviles de rescate.
“Había que frenar a la gente porque si empezaban a bajar los autos no íbamos a poder subir con los equipos de emergencia”, explicó.
“El riesgo era enorme. Podía haber muerto muchísima gente”.
Confirmación de acelerantes
En relación con la investigación judicial, el fiscal confirmó que los peritos detectaron rastros de combustibles en el punto de inicio del incendio.
“El perito, con un aparato para determinar vapores de combustible, encontró presencia de acelerantes en el lugar donde cree que se inició el fuego. Eso ayudó a que se prendiera el incendio”, detalló. Díaz Mayer fue categórico: “Se trata de un hecho deliberado e intencional”.
Miles de evacuados y viviendas destruidas
El avance del fuego ya provocó la evacuación de más de 3.000 personas y la destrucción de al menos diez viviendas en la localidad de Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Además, la emergencia obligó a realizar cortes en la Ruta Nacional 40, una de las principales vías de circulación de la región.
La compleja geografía del lugar, con pendientes pronunciadas y sectores de difícil acceso, complica el trabajo de los brigadistas. A pesar del despliegue inédito de recursos, los focos ígneos reaparecen incluso en zonas ya intervenidas, lo que evidencia la magnitud del desastre.
Mientras continúa el combate contra el fuego, la investigación judicial avanza para identificar a los responsables de un incendio que puso en riesgo miles de vidas y devastó una de las áreas naturales más valiosas de la Patagonia.
