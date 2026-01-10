(Vídeo) Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible donde se inició el fuego

La investigación judicial sobre los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut confirmó la presencia de combustible en el área donde se inició el fuego, reforzando la hipótesis de un hecho deliberado e intencional.

Así lo informó el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien describió la situación en la zona de Puerto Patriada como de “alerta permanente”, con miles de personas evacuadas, viviendas destruidas y más de 3.500 hectáreas de bosque nativo arrasadas por las llamas.





“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, expresó el funcionario en declaraciones televisivas, al relatar el impacto del incendio tanto a nivel institucional como personal. Díaz Mayer vive a poco más de mil metros de los focos activos y aseguró que observa la columna de humo desde su propia casa.





“El humo no está blanco, está entre gris y más oscuro. Es una quema permanente”, describió, al tiempo que señaló que el fuego comenzó el lunes en un punto estratégico, equidistante entre El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a metros del único camino de entrada y salida de la zona.





Para el fiscal, la ubicación elegida no fue casual: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos y toda la gente que estaba ahí”.





Díaz Mayer relató que al momento de recibir el aviso del incendio se encontraba participando de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en Golondrinas. Ante la gravedad del escenario, se activó un operativo de emergencia para evitar que los vehículos comenzaran a descender por el único acceso mientras subían los móviles de rescate.





“Había que frenar a la gente porque si empezaban a bajar los autos no íbamos a poder subir con los equipos de emergencia”, explicó.

“El riesgo era enorme. Podía haber muerto muchísima gente”.





Confirmación de acelerantes





En relación con la investigación judicial, el fiscal confirmó que los peritos detectaron rastros de combustibles en el punto de inicio del incendio.





“El perito, con un aparato para determinar vapores de combustible, encontró presencia de acelerantes en el lugar donde cree que se inició el fuego. Eso ayudó a que se prendiera el incendio”, detalló. Díaz Mayer fue categórico: “Se trata de un hecho deliberado e intencional”.