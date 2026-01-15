Ushuaia avanza con la obra integral del Paseo Costero tras firmar un convenio con el FAMP Fueguina

Ushuaia firmó un convenio con el FAMP Fueguina para ampliar y repavimentar el Paseo Costero. La obra costará $6.960 millones.

El Municipio de Ushuaia firmó un acuerdo con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina para financiar la ampliación y repavimentación de la avenida Perito Moreno, con una inversión de $6.960 millones.

La Municipalidad de Ushuaia firmó un convenio con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP Fueguina) que garantiza el financiamiento total, actualizado y no reembolsable para la ejecución de la obra integral del Paseo Costero sobre la avenida Perito Moreo.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Walter Vuoto y la presidenta del Comité Ejecutivo del FAMP Fueguina, Lic. Noelia Florencia Ruiz, y contempla la ampliación en hormigón y la repavimentación asfáltica del tramo comprendido entre Yaganes y el Parque Industrial.

La intervención permitirá conformar cuatro carriles en ese sector estratégico de la ciudad, empalmando con la obra realizada en 2017 durante la gestión de Vuoto, lo que consolidará un corredor vial continuo de alto impacto para la circulación urbana, el tránsito pesado y el desarrollo productivo.

Según se informó oficialmente, la inversión total asciende a $6.960 millones, bajo un esquema de desembolsos progresivos sujetos al avance de obra, con auditorías técnicas y rendiciones documentadas que garantizarán la transparencia del proceso.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la obra apunta a mejorar la conectividad, reducir la congestión vehicular y fortalecer el vínculo entre el casco urbano y la zona industrial, uno de los sectores clave para la economía local.

El intendente Vuoto destacó que el convenio permite asegurar la ejecución de una obra estratégica para la ciudad, incluso en un contexto nacional complejo.
“Este acuerdo nos da previsibilidad, financiamiento garantizado y controles transparentes para avanzar con una obra fundamental para Ushuaia”, expresó.

La ampliación del Paseo Costero se enmarca en un plan de infraestructura urbana que busca mejorar la circulación, la seguridad vial y el desarrollo productivo en la capital fueguina.

