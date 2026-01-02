Tierra del Fuego: siete años de polvo, una obra millonaria inconclusa y un fraude que el Estado dejó prescribir

0 0 02 enero 2026 2026-01-02T04:22:00-03:00 Editar esta nota

Laguna Seca: obra millonaria inconclusa, pagos irregulares y Tribunal de Cuentas que dejó prescribir el fraude mientras el polvo vuelve a Río Grande.

Laguna Seca: sobreprecios, trabajos inexistentes y un Tribunal de Cuentas que cerró el caso sin sanciones
RÍO GRANDE.– Mientras los vecinos vuelven a respirar nubes de polvo provenientes de la Laguna Seca —también conocida como Laguna de los Cisnes— queda expuesto uno de los escándalos más graves de la obra pública fueguina de los últimos años: una obra millonaria inconclusa, pagos por trabajos no realizados y un sistema de control que garantizó la impunidad.

La obra de “restauración ambiental”, adjudicada en 2019 a la empresa NAKOR SUR S.A. por más de 33 millones de pesos, no solo fracasó en su objetivo, sino que derivó en certificaciones falsas, devoluciones parciales sin penalidades y una causa que el Tribunal de Cuentas Provincial dejó prescribir, evitando cualquier sanción.

De la emergencia ambiental al negocio garantizado

Todo comenzó en febrero de 2019, cuando el Gobierno provincial declaró la emergencia ambiental mediante el Decreto N.º 330/19, argumentando riesgos sanitarios, viales y operativos —incluso para el aeropuerto— por el secado de varias lagunas.

Bajo ese paraguas, y apelando a la urgencia, el Ejecutivo adjudicó de manera directa a NAKOR SUR S.A. una obra por $33.895.280,24, a través de los Decretos N.º 579/19 y 729/19. La emergencia habilitó eludir licitaciones, pero no habilitaba el fraude.

Trabajos certificados que nunca existieron

A partir de 2022, auditorías internas y del propio Tribunal de Cuentas comenzaron a confirmar lo que los vecinos ya sospechaban:
ítems completos fueron certificados como ejecutados cuando nunca se realizaron.

Entre ellos: Casillas civiles inexistentes, Sistemas de medición remota que jamás se instalaron.  Esto implica, lisa y llanamente, certificación de obra falsa y presunta falsificación de documentación pública.

El fraude fue probado… pero no castigado

Los propios informes del Tribunal de Cuentas —Informe Legal 014/2022 y expedientes INF-TCP-SC-728/2024, 016/2025, 053/2025 y 134/2025— confirmaron las irregularidades.

¿La consecuencia?
En octubre de 2024, la empresa devolvió apenas $3,3 millones, solo capital, sin intereses, sin multas y sin penalidades, pese a más de seis años de incumplimientos. Pero lo más grave llegó después.

El Tribunal de Cuentas cerró el caso por prescripción

En agosto de 2025, el Plenario del Tribunal de Cuentas Provincial, mediante la Resolución N.º 123/25, firmada por Hugo Pani y Miguel Longhitano, decidió cerrar el expediente con una simple “recomendación administrativa”.

No hubo:
  1. Juicio de responsabilidad
  2. Multas
  3. Recupero de intereses
  4. Denuncias penales
El argumento fue la prescripción, basada en el plazo de dos años de la Ley Provincial N.º 50.

Lo escandaloso es que el propio Tribunal había detectado las irregularidades en 2022, cuando el plazo aún podía haberse interrumpido. No lo hizo.

Funcionarios señalados, responsabilidades diluidas

La resolución deja expuesta una cadena de responsabilidades compartidas, tanto del Ejecutivo como del órgano de control. Entre los funcionarios involucrados figuran:
  1. CP Berhens
  2. CP Irigoitia
  3. CP Roldán (Auditor Fiscal)
Abogados Gennaro, Bertoloni y Montes de Oca (actual senadora por Tierra del Fuego). Ninguno fue sancionado.

El sistema se protegió a sí mismo. El polvo volvió, la obra nunca sirvió

Mientras los expedientes se cerraban en los escritorios, en noviembre y diciembre de 2025 el polvo volvió a cubrir Río Grande, exactamente como en 2019: problemas respiratorios, riesgo vial y afectación a la calidad de vida.

La diferencia es que hoy la documentación oficial confirma que no fue solo incapacidad, sino un posible fraude tolerado y encubierto por los organismos de control.

Reclaman intervención judicial

Vecinos y organizaciones sociales exigen que la Fiscalía de Estado actúe de oficio, conforme a la Ley Provincial N.º 3, y que se investiguen responsabilidades penales y administrativas.

Siete años después:
  • La laguna sigue seca
  • El polvo sigue en el aire
  • Los millones públicos no aparecieron
En Tierra del Fuego, incluso en el fin del mundo, la impunidad parece haberse vuelto política de Estado.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2437,Interes General,3287,Internacionales,161,Locales,4106,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11514,Sociedad,5134,Tecno,81,Tendencias,168,Titulares,14970,Ultimas Noticias,13359,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tierra del Fuego: siete años de polvo, una obra millonaria inconclusa y un fraude que el Estado dejó prescribir
Tierra del Fuego: siete años de polvo, una obra millonaria inconclusa y un fraude que el Estado dejó prescribir
Laguna Seca: obra millonaria inconclusa, pagos irregulares y Tribunal de Cuentas que dejó prescribir el fraude mientras el polvo vuelve a Río Grande.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-l9jtyKazR1VNbyGsVKz57KMoaM1YiB2DIstU9KHjjtr_wVsHmmC6CRLCih8xmX_4PRC4j8dyHyTMGGEqXOkbV679Sh1gMT4etJ1YZJHVpCSEc596yHjHS9tyXzics14Zj0N_RCl7HD7XlxHCJL8uFgAeBgfDwU37_CFQ3QU74b85G-vhrTan/w640-h384/laguna%20seca%20base%20de%20la%20corrupcion.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-l9jtyKazR1VNbyGsVKz57KMoaM1YiB2DIstU9KHjjtr_wVsHmmC6CRLCih8xmX_4PRC4j8dyHyTMGGEqXOkbV679Sh1gMT4etJ1YZJHVpCSEc596yHjHS9tyXzics14Zj0N_RCl7HD7XlxHCJL8uFgAeBgfDwU37_CFQ3QU74b85G-vhrTan/s72-w640-c-h384/laguna%20seca%20base%20de%20la%20corrupcion.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/tierra-del-fuego-siete-anos-de-polvo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/tierra-del-fuego-siete-anos-de-polvo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos