Tierra del Fuego: siete años de polvo, una obra millonaria inconclusa y un fraude que el Estado dejó prescribir

Laguna Seca: obra millonaria inconclusa, pagos irregulares y Tribunal de Cuentas que dejó prescribir el fraude mientras el polvo vuelve a Río Grande.
RÍO GRANDE.– Mientras los vecinos vuelven a respirar nubes de polvo provenientes de la Laguna Seca —también conocida como Laguna de los Cisnes— queda expuesto uno de los escándalos más graves de la obra pública fueguina de los últimos años: una obra millonaria inconclusa, pagos por trabajos no realizados y un sistema de control que garantizó la impunidad.
La obra de “restauración ambiental”, adjudicada en 2019 a la empresa NAKOR SUR S.A. por más de 33 millones de pesos, no solo fracasó en su objetivo, sino que derivó en certificaciones falsas, devoluciones parciales sin penalidades y una causa que el Tribunal de Cuentas Provincial dejó prescribir, evitando cualquier sanción.
De la emergencia ambiental al negocio garantizado
Todo comenzó en febrero de 2019, cuando el Gobierno provincial declaró la emergencia ambiental mediante el Decreto N.º 330/19, argumentando riesgos sanitarios, viales y operativos —incluso para el aeropuerto— por el secado de varias lagunas.
Bajo ese paraguas, y apelando a la urgencia, el Ejecutivo adjudicó de manera directa a NAKOR SUR S.A. una obra por $33.895.280,24, a través de los Decretos N.º 579/19 y 729/19. La emergencia habilitó eludir licitaciones, pero no habilitaba el fraude.
Trabajos certificados que nunca existieron
A partir de 2022, auditorías internas y del propio Tribunal de Cuentas comenzaron a confirmar lo que los vecinos ya sospechaban:
ítems completos fueron certificados como ejecutados cuando nunca se realizaron.
Entre ellos: Casillas civiles inexistentes, Sistemas de medición remota que jamás se instalaron. Esto implica, lisa y llanamente, certificación de obra falsa y presunta falsificación de documentación pública.
El fraude fue probado… pero no castigado
Los propios informes del Tribunal de Cuentas —Informe Legal 014/2022 y expedientes INF-TCP-SC-728/2024, 016/2025, 053/2025 y 134/2025— confirmaron las irregularidades.
¿La consecuencia?
En octubre de 2024, la empresa devolvió apenas $3,3 millones, solo capital, sin intereses, sin multas y sin penalidades, pese a más de seis años de incumplimientos. Pero lo más grave llegó después.
El Tribunal de Cuentas cerró el caso por prescripción
En agosto de 2025, el Plenario del Tribunal de Cuentas Provincial, mediante la Resolución N.º 123/25, firmada por Hugo Pani y Miguel Longhitano, decidió cerrar el expediente con una simple “recomendación administrativa”.
No hubo:
- Juicio de responsabilidad
- Multas
- Recupero de intereses
- Denuncias penales
El argumento fue la prescripción, basada en el plazo de dos años de la Ley Provincial N.º 50.
Lo escandaloso es que el propio Tribunal había detectado las irregularidades en 2022, cuando el plazo aún podía haberse interrumpido. No lo hizo.
Funcionarios señalados, responsabilidades diluidas
La resolución deja expuesta una cadena de responsabilidades compartidas, tanto del Ejecutivo como del órgano de control. Entre los funcionarios involucrados figuran:
- CP Berhens
- CP Irigoitia
- CP Roldán (Auditor Fiscal)
Abogados Gennaro, Bertoloni y Montes de Oca (actual senadora por Tierra del Fuego). Ninguno fue sancionado.
El sistema se protegió a sí mismo. El polvo volvió, la obra nunca sirvió
Mientras los expedientes se cerraban en los escritorios, en noviembre y diciembre de 2025 el polvo volvió a cubrir Río Grande, exactamente como en 2019: problemas respiratorios, riesgo vial y afectación a la calidad de vida.
La diferencia es que hoy la documentación oficial confirma que no fue solo incapacidad, sino un posible fraude tolerado y encubierto por los organismos de control.
Reclaman intervención judicial
Vecinos y organizaciones sociales exigen que la Fiscalía de Estado actúe de oficio, conforme a la Ley Provincial N.º 3, y que se investiguen responsabilidades penales y administrativas.
Siete años después:
- La laguna sigue seca
- El polvo sigue en el aire
- Los millones públicos no aparecieron
En Tierra del Fuego, incluso en el fin del mundo, la impunidad parece haberse vuelto política de Estado.
COMENTARIOS