Tierra del Fuego: siete años de polvo, una obra millonaria inconclusa y un fraude que el Estado dejó prescribir

De la emergencia ambiental al negocio garantizado





Todo comenzó en febrero de 2019, cuando el Gobierno provincial declaró la emergencia ambiental mediante el Decreto N.º 330/19, argumentando riesgos sanitarios, viales y operativos —incluso para el aeropuerto— por el secado de varias lagunas.





Bajo ese paraguas, y apelando a la urgencia, el Ejecutivo adjudicó de manera directa a NAKOR SUR S.A. una obra por $33.895.280,24, a través de los Decretos N.º 579/19 y 729/19. La emergencia habilitó eludir licitaciones, pero no habilitaba el fraude.



